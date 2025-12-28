強震大亂！邵雨薇拉媽媽躲桌下…驚見愛犬「拉血虛脫」急奔醫院

記者陳芊秀／綜合報導

台灣東部海域於昨（27）日深夜11點05分發生規模7.0強震，全台民眾都感覺到天搖地動，演藝圈藝人紛紛發文報平安。而女星邵雨薇在震後收到大批粉絲私訊關心，28日在社群平台發文，強震當下正巧回到高雄家中，不僅與家人緊急避難，愛犬「迪底」更發生緊急狀況。

▲強震大亂！邵雨薇回高雄老家整夜不安寧。（圖／翻攝自臉書）

邵雨薇回憶地震發生時，她第一時間拉著媽媽躲在桌子下避難，然而家中愛犬「迪底」卻因身體不適不願靠近，只是不停地原地繞圈圈聞味道，隨後竟在地震搖晃中突然開始拉肚子。由於「迪底」的狀況在半夜急轉直下，甚至出現「拉血無力」的虛弱現象，讓邵雨薇心急如焚，立刻抱著愛犬直衝寵物醫院掛急診。

這場深夜急救一直持續到清晨，邵雨薇透露自己直到早上6點30分才終於能睡覺，感嘆「地震這天真的很混亂」。所幸經過醫療處置，「迪底」目前已無大礙，邵雨薇也特別向粉絲報平安，強調「小迪一切健康平安」，並祈願大家都能平安度過震後餘波。

▲邵雨薇驚見愛犬「迪底」拉血，急奔寵物醫院。（圖／翻攝自臉書）

在邵雨薇分享的照片中，愛犬「迪底」正乖巧地坐在一張青藍色的毛巾上，對著鏡頭微微歪頭，粉嫩的小舌頭輕輕吐出，露出一臉呆萌且放鬆的笑容。雖然剛經歷過深夜急診的折騰，但照片中的「迪底」雙眼清澈有神，網友湧入留言「迪底平安耶～要繼續開心搖晃！」、「小迪要健健康康的喔」、「大家都要平安」。



【邵雨薇全文】

地震大家還好嗎？

謝謝私訊關心的大家，家裡一切平安。

小故事，地震當下我剛回到高雄家，

馬上拉著媽媽躲在桌子下，

但是高雄的狗狗迪底他剛好身體不適一直不願意過來，

不停地繞圈圈聞味道，找好一個位置之後突然開始拉肚子。

所以在地震的當下，我的心裡也跟震的亂七八糟，

到半夜果然狀況不對勁，已經拉血無力，就抱著直衝急診寵物醫院，

幸好一切沒有大礙，睡覺時已經早上6:30。

地震這天真的很混亂，希望大家也都平安。

小迪一切健康平安