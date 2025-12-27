ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重
愛情渣男星座排行Top3出爐！
台東跨年再曝「2組重量級組合」！
東野圭吾票選No.1神作登台！莫子儀「蓄鬍頹廢風」變身石神　揭開完美犯罪

記者蕭采薇／台北報導

日本推理大師東野圭吾出道40週年，其全球銷量破億的經典之作《嫌疑犯X的獻身》，近期在出版社讀者票選中榮登「最受喜愛作品」冠軍，被譽為筆下「最深情也最殘酷」的推理極致。這部神作如今首度改編成中文舞台劇，將於本週（12月26日至28日）在臺北國家戲劇院盛大首演。

▲金馬影帝莫子儀演出東野圭吾作品改編的同名舞台劇《嫌疑犯X的獻身》 。（圖／笨鳥工作室提供）

▲金馬影帝莫子儀，演出東野圭吾作品改編的同名舞台劇《嫌疑犯X的獻身》 。（圖／笨鳥工作室提供）

本次最大看點之一，是金馬影帝莫子儀為了飾演「天才數學家」石神哲哉，不惜顛覆形象，以一臉落腮鬍的頹廢造型登場。他精準捕捉角色沉浸於邏輯世界、對外在毫不在意的特質，以極致壓抑又層次豐富的演技，詮釋石神為了愛而走向極端的孤獨與奉獻。

舞台上，莫子儀將與飾演「物理學家湯川學」的葉文豪、刑警草薙的高英軒展開正面交鋒，在理性辯證與心理攻防之間，鋪陳出一場令人心碎的「完美犯罪」。

▲金馬影帝莫子儀演出東野圭吾作品改編的同名舞台劇《嫌疑犯X的獻身》 。（圖／笨鳥工作室提供）

▲金馬影帝莫子儀，演出東野圭吾作品改編的同名舞台劇《嫌疑犯X的獻身》 。（圖／笨鳥工作室提供）

這部備受矚目的舞台劇，劇本全程在東野圭吾本人的監修下完成，確保忠實呈現小說的情感核心。由笨鳥工作室、聯合數位文創與莎妹工作室聯手，找來導演吳維緯及台灣劇場界頂尖設計團隊，透過影像、音樂與舞台設計，完美重現2000年代初期的日本氛圍，打造出專屬於劇場的魔幻語彙。

▲金馬影帝莫子儀演出東野圭吾作品改編的同名舞台劇《嫌疑犯X的獻身》 。（圖／笨鳥工作室提供）

▲金馬影帝莫子儀，演出東野圭吾作品改編的同名舞台劇《嫌疑犯X的獻身》 。（圖／笨鳥工作室提供）

《嫌疑犯Ｘ的獻身》集結莫子儀、葉文豪、梅若穎、高英軒、黃云歆等10位實力派演員共演。目前臺北首演場次餘票不多，明年也將展開臺中、高雄巡迴。推理迷與劇迷若想一睹這場關於「無解之愛」的深刻對話，請把握機會至OPENTIX售票系統購票。

 

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

王宇婕聖誕前夕突送急診開刀！　「以為胃痛忍忍就好」嘆：別硬撐

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重　他正面澄清：只有感恩

直擊／李聖傑等26年才站上小巨蛋激動失語　神級音樂教父也來了

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！才憂備孕凍卵　網驚：一直以為是單身

