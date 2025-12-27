東野圭吾票選No.1神作登台！莫子儀「蓄鬍頹廢風」變身石神　揭開完美犯罪

記者蕭采薇／台北報導

日本推理大師東野圭吾出道40週年，其全球銷量破億的經典之作《嫌疑犯X的獻身》，近期在出版社讀者票選中榮登「最受喜愛作品」冠軍，被譽為筆下「最深情也最殘酷」的推理極致。這部神作如今首度改編成中文舞台劇，將於本週（12月26日至28日）在臺北國家戲劇院盛大首演。

▲金馬影帝莫子儀，演出東野圭吾作品改編的同名舞台劇《嫌疑犯X的獻身》 。（圖／笨鳥工作室提供）

本次最大看點之一，是金馬影帝莫子儀為了飾演「天才數學家」石神哲哉，不惜顛覆形象，以一臉落腮鬍的頹廢造型登場。他精準捕捉角色沉浸於邏輯世界、對外在毫不在意的特質，以極致壓抑又層次豐富的演技，詮釋石神為了愛而走向極端的孤獨與奉獻。

舞台上，莫子儀將與飾演「物理學家湯川學」的葉文豪、刑警草薙的高英軒展開正面交鋒，在理性辯證與心理攻防之間，鋪陳出一場令人心碎的「完美犯罪」。

這部備受矚目的舞台劇，劇本全程在東野圭吾本人的監修下完成，確保忠實呈現小說的情感核心。由笨鳥工作室、聯合數位文創與莎妹工作室聯手，找來導演吳維緯及台灣劇場界頂尖設計團隊，透過影像、音樂與舞台設計，完美重現2000年代初期的日本氛圍，打造出專屬於劇場的魔幻語彙。

《嫌疑犯Ｘ的獻身》集結莫子儀、葉文豪、梅若穎、高英軒、黃云歆等10位實力派演員共演。目前臺北首演場次餘票不多，明年也將展開臺中、高雄巡迴。推理迷與劇迷若想一睹這場關於「無解之愛」的深刻對話，請把握機會至OPENTIX售票系統購票。