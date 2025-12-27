ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重
愛情渣男星座排行Top3出爐！
台東跨年再曝「2組重量級組合」！
《太陽》超紅片尾曲重製「陳零九竟被消失」！　唱片公司親曝原因

記者蔡琛儀／台北報導

校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》播出後話題不斷，片尾曲〈飛蛾與蝴蝶〉及U:NUS成員蔡承祐獨唱插曲〈覆蓋回憶〉衝上各大串流榜單，不過有不少粉絲發現，〈飛蛾與蝴蝶〉原本是蔡承祐和化名陳橘子的陳零九共同合唱，近日推出的〈飛蛾與蝴蝶〉晝夜版，卻改成蔡承祐與師弟ZORN重新詮釋，紛紛感到疑惑。

▲▼蔡承祐、ZORN〈飛蛾與蝴蝶〉。（圖／滾石提供）

▲蔡承祐與師弟ZORN合唱〈飛蛾與蝴蝶〉晝夜版。（圖／滾石提供）

對此，《如果我不曾見過太陽》的原聲帶發行公司滾石唱片表示，這首歌是兩年前錄製，但因據知陳零九目前暫無演出規劃，才重製晝夜版上架，希望未來有現場演繹的機會。

〈飛蛾與蝴蝶〉以「為愛燃盡」為核心，描寫活在不同世界的靈魂，在殘酷現實中相遇相戀，歌曲以抒情搖滾鋪陳，層層堆疊的弦樂承載無法回頭的守護與犧牲，將光與暗、希望與宿命推向最痛也最美的交界。

▲▼陳零九。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）

▲陳零九。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）

晝夜版最大亮點在於雙聲交織，蔡承祐以溫潤內斂的聲線唱出誓言，ZORN則以直率爆發的情感回應奮不顧身，兩種情緒對位交錯，讓張力全面放大。蔡承祐坦言曲風是全新嘗試，ZORN也表示這次合作看見不同面貌的自己。首次大量參與戲劇OST，蔡承祐形容心情既興奮又緊張，沒想到〈覆蓋回憶〉獲得熱烈回響，讓他感性表示，只要能為生活添一點甜就值得。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡承祐陳零九ZORN

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

1小時前

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

11小時前

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

11小時前

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

14小時前

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

15小時前

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

12/26 00:29

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

12/26 07:31

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

16小時前

王宇婕聖誕前夕突送急診開刀！　「以為胃痛忍忍就好」嘆：別硬撐

12小時前

邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重　他正面澄清：只有感恩

13小時前

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

22小時前

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

52分鐘前

Stray Kids鉉辰在舞台弄丟耳環　Felix找到大喊:8千萬!!!

