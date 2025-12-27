《太陽》超紅片尾曲重製「陳零九竟被消失」！　唱片公司親曝原因

記者蔡琛儀／台北報導

校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》播出後話題不斷，片尾曲〈飛蛾與蝴蝶〉及U:NUS成員蔡承祐獨唱插曲〈覆蓋回憶〉衝上各大串流榜單，不過有不少粉絲發現，〈飛蛾與蝴蝶〉原本是蔡承祐和化名陳橘子的陳零九共同合唱，近日推出的〈飛蛾與蝴蝶〉晝夜版，卻改成蔡承祐與師弟ZORN重新詮釋，紛紛感到疑惑。

▲蔡承祐與師弟ZORN合唱〈飛蛾與蝴蝶〉晝夜版。（圖／滾石提供）

對此，《如果我不曾見過太陽》的原聲帶發行公司滾石唱片表示，這首歌是兩年前錄製，但因據知陳零九目前暫無演出規劃，才重製晝夜版上架，希望未來有現場演繹的機會。

〈飛蛾與蝴蝶〉以「為愛燃盡」為核心，描寫活在不同世界的靈魂，在殘酷現實中相遇相戀，歌曲以抒情搖滾鋪陳，層層堆疊的弦樂承載無法回頭的守護與犧牲，將光與暗、希望與宿命推向最痛也最美的交界。

▲陳零九。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）

晝夜版最大亮點在於雙聲交織，蔡承祐以溫潤內斂的聲線唱出誓言，ZORN則以直率爆發的情感回應奮不顧身，兩種情緒對位交錯，讓張力全面放大。蔡承祐坦言曲風是全新嘗試，ZORN也表示這次合作看見不同面貌的自己。首次大量參與戲劇OST，蔡承祐形容心情既興奮又緊張，沒想到〈覆蓋回憶〉獲得熱烈回響，讓他感性表示，只要能為生活添一點甜就值得。