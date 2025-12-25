五月天阿信：世界有點吵雜！重摔濺血吐心聲「人生舞台難免踏空」

記者陳芊秀／綜合報導

五月天主唱阿信近日與言承旭、吳建豪、周渝民合體，在上海圓滿完成連續4場的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。然而在22日的最終場，發生摔落舞台的意外，造成手部擦傷，所幸就醫檢查確認無大礙，隨即在社群平台報平安。他昨（24）日平安夜感性發文，提及「也許人生舞台難免踏空……。」

▲五月天阿信平安夜發聲。（圖／翻攝自臉書）

平安夜的發文中，阿信並未過多著墨受傷的痛楚，而是將身體的跌落轉化為對生命的體悟。他以溫柔的筆觸寫道：「這一年，辛苦了。真的。也許世界總是有點吵雜，人生舞台難免踏空。」這句話不僅是在安慰擔心他傷勢的影迷，也像是對所有在生活中努力卻難免遭遇挫折的人們給予擁抱。他強調，無論此時此刻粉絲是在喧鬧的派對乾杯，還是獨自在寒冷的街頭戴著耳機聽著《倔強》，他都會以「老朋友」的身分，在耳機的另一端安靜陪伴大家度過每一個失眠的夜。

除了感性的告白，阿信也不忘展現幽默與親民的一面，鼓勵粉絲大膽許下願望。他寫道：「不管是關於夢想的、愛情的，還是僅僅希望明天早餐能吃到好吃的蛋餅。」他祝福每一位粉絲心中那頭「小怪物」今晚都能睡得香甜，並承諾會在聖誕星下為大家放好禮物，最後引用演唱會主題「Forever Forever」，感性喊話：「Always be my bro. 我們老地方見。」

【五月天阿信全文】

一切平安 有你相伴

平安夜快樂。

不知道此時此刻的你，

是在喧鬧的派對裡，和朋友大聲乾杯？

還是剛結束忙碌的工作，

獨自走在有點冷的街頭，戴著耳機，

聽著那首，屬於你的倔強？

這一年，辛苦了。

真的。

也許世界總是有點吵雜，

也許人生舞台難免踏空，

但請記得，

在某些看不見的角落，在耳機的另一端，

始終有一個老朋友，

拿著樂器，哼著旋律，

安靜地，陪你度過每一個失眠的夜。

把願望許下吧。

不管是關於夢想的，關於愛情的，

還是僅僅希望明天早餐能吃到好吃的蛋餅。

願你 平安。

願你 快樂。

願你 心中的那頭小怪物，今晚睡得香甜。

稍晚，

我會放好禮物，在你的聖誕星下。

Forever Forever

Always be my bro.

我們老地方見。