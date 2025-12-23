楊皓如澳洲遇「男童進女浴」　點破文化差異：女人何苦為難女人？

記者王靖淳／綜合報導

女星楊皓如今年8月宣布舉家移居澳洲，平時會透過社群記錄生活的她，今（23）日發文談論「男童該不該進女廁？幾歲是容許的極限？」的話題，並分享一段自己在當地遇到的一個情況，點出台澳的文化差異。

▲楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

楊皓如透露，自己昨天帶女兒前往當地的水上樂園遊玩，準備在女性更衣浴室換洗時，竟目睹讓她驚訝的畫面。她表示，由於獨立淋浴間大排長龍，她觀察四周後發現，現場有數不清的外國媽媽，都帶著男童進來一起淋浴更衣。令她感到衝擊的是，這些小男孩的年紀跨度極大，從包尿布的幼兒，到「目測大概已經6-8歲、身高快到我胸部」的大齡男童都有，甚至在她看來，這些年紀的男孩在台灣「應該已經都會背九九乘法表」，讓她當下感到相當錯愕。

面對眼前許多小男孩在女更衣室，楊皓如坦言內心上演無數個小劇場。然而，當她環顧周圍的女性時，卻發現大家「根本、完全、沒、有、人、有、反、應」，無論是正在脫衣、裸體或擦身的人，都將這些男童視為空氣般透明。楊皓如感嘆，現場完全沒有不爽或尷尬的氣氛，她轉念一想這或許是「女人何苦為難女人」的體貼，認為媽媽一定有苦衷才會帶著孩子。她也不禁對比台灣現況，直言若這種事發生在愛公審的台灣，那位媽媽「早就被Po上網公審肉搜到爆了。」

▲楊皓如今年8月移居澳洲。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

針對這類情境，楊皓如也提出自己的應對之道。她認為亞洲人普遍保守且在乎大眾眼光，如果自己在台灣遇到必須帶男童進入女性場合的狀況，她會做好心理準備，並建議可以進去前先跟在場女士們打聲招呼，稍微說明一下不得已的原因。至於身處國外，她認為西方國家雖然看似隨意但也有自己的規矩，最不冒犯的方式就是「看別人怎麼做就跟著怎麼做。」