北捷恐攻後再起騷動　女星目睹黑衣男狂喊「要找張文」乘客嚇壞

記者蔡宜芳／綜合報導

27歲兇嫌張文19日於北捷、中山區發動無差別恐攻，造成3死11傷重大傷亡，震撼全台，也導致人心惶惶。而女星葉欣眉22日透露，自己在捷運上遇到一場騷動，讓乘客都嚇壞，她也為此提醒「多抬頭注視周遭環境」。

▲隨機砍人案發生後，車站加強警力戒備。（圖／記者張君豪翻攝）

葉欣眉表示，她在傍晚七點多於台北車站搭捷運時，身旁突然有一名男子大動作地擠進車廂，對方全身黑衣黑褲、戴著黑手套與耳罩式耳機，「心想這個人真沒禮貌。隨即他突然大喊：『他X的，怎樣！』我看他拿著手機，螢幕正在跟人家視訊，雖不是對我罵，，但也有了警覺性。」

接著，黑衣男一邊揮舞雙手、一邊喊說：「我就是要來找張文，沒看到張文，他到底在哪裡？！」這句話一出，車廂氣氛立刻凝結，乘客們紛紛默默往旁邊退開，葉欣眉也拉著朋友慢慢朝隔壁車廂移動，並一邊注意哪裡有對講機可以聯絡工作人員。

▲葉欣眉22日搭捷運遇到怪異黑衣男。（圖／翻攝自Facebook／葉欣眉）

葉欣眉表示，正當她準備偷偷按下對講機求助時，忠孝新生站剛好有一名高大的保全與便衣人員上車，立刻站到黑衣男子兩側戒備，讓車廂氛圍明顯緩和下來，「黑衣男持續揮舞練功，只是音量降低很多，而我也在有保全的護送中，順利抵達了目的地。再次感謝保全的及時救援。」

葉欣眉在下車後，和友人討論剛剛的騷動，她坦言自己擔心的是會不會出現模仿張文行為的人，而朋友則覺得黑衣男更像是來「找張文決鬥」。不過，葉欣眉也直言，無論動機為何，大家在外要隨時提高警覺，多抬頭注視周遭環境，保護自己，也保護身邊重要的人。