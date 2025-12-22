ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
柯煒林冬至來台「主動加碼」曝票房破億公約　奈良美智點名2幕落淚

記者黃庠棻／台北報導

電影《大濛》在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，滿座率居高不下，各地場次屢傳完售佳績，票房累積至今正式突破6千萬大關，不少影迷分享已5刷仍被感動到落淚，導演陳玉勳也忍不住在社群平台向戲院喊話「《大濛》場次不多，但很多都是滿場，拜託各大電影院幫我們加場！畢竟是人類要對抗動物跟外星人啊！好難打，敲碗！」

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

男主角港星柯煒林於昨（22）日冬至特地飛抵台灣工作，並主動向導演提議「導演，我們來跑影人場好不好？因為我真的很想念台灣的觀眾！」消息一曝光立刻讓影迷又驚又喜，兩場映後活動皆火速完售。柯煒林也透露儘管人已返回香港，仍持續關注台灣觀眾觀影後的回饋，更笑說片中炸油條的戲「其實沒那麼難」，還幽默喊話若票房破億，就有機會親自炸油條請戲迷吃。

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

日前，日本知名藝術家奈良美智繼先前於嘉義辦展期間觀賞《大濛》，來到台北後他分享又忍不住二刷「因為已經知道故事了，這次幾乎不用一直盯著字幕，而是能更深地沉浸在影像裡。沒想到第二次看的感動反而更強烈，連我自己都很驚訝。」

家奈良美智特別點名兩場最打動他的戲，其中一場是方郁婷飾演的阿月看著9m88飾演的姊姊在舞台上又唱又跳的那一刻，以及方郁婷和9m88去認哥哥屍體的那一幕，他分享「那是兩種完全不同的眼淚。」即便回到日本，奈良美智仍一邊吃著台灣著名的統一肉燥麵泡麵，一邊聽著《大濛》原聲帶，並期待表示「下一次，就在日本再看一次吧！」

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

電影《大濛》中一大驚喜亮點，則是1950年代唯一真實存在的人物「飛賊」高金鐘，由金馬男星劉冠廷飾演，角色飛簷走壁、劫富濟貧，自稱「廖添丁二世」，為全片畫龍點睛。

導演陳玉勳也在社群平台分享幕後趣事「我以前也不知道有這號人物，是在田調過程中，他自己出現在我眼前。」據悉高金鐘當年是有名的越獄大王，傳說跳起來頭部能超過甘蔗樹梢。劇組人員找到其真實照片後，發現與劉冠廷有三分神似，便根據照片重現其被捕新聞照，照片曝光後在社群上瘋傳，網友直呼「差點把劉冠廷認成高金鐘！」

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

這也是劉冠廷繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演合作，雖僅有兩場戲，他仍做足功課，閱讀大量舊報導與文獻，劉冠廷為了展現「飛賊」俐落身手，他在片中一登場便得狂奔逃亡，不巧拍攝當天下雨，河堤道路泥濘濕滑，還得踩著他人背部飛躍而起，數度差點滑倒，讓陳玉勳導演忍不住開玩笑虧他「很久沒練身體喔！」劉冠廷事後笑說，當天收工回家腿部酸痛，隔天直接鐵腿，也深刻體會到「賊不好當」。

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

電影《大濛》吸引不同世代觀眾走進戲院，不少家庭分享帶著爺爺奶奶、爸爸媽媽甚至年幼孩子一同觀影，更有影迷在社群平台感性發文，帶著 97歲阿公阿嬤一起看片，一家人合計年齡約330歲，只為了敬那個時代的雲與霧。

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

▲《大濛》票房破6000萬。（圖／華文創提供）

也有網友寫下觀影後的心情「變不了雲也沒有關係，終究有人是霧、是溪、是雨，他們曾在，也不會永遠存在，來了又走，本來就是常態。」相關觀影故事持續在網路上發酵，引發共鳴。由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中。

【最無奈表情】媽當年拒養　現在對米克斯唱歌唱不停XD

