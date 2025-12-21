《藉口GO》清晨隨機Cue！WOODZ喝口水飆神級舞台　劉在錫嗨到狂扭

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《藉口GO》今年迎來第三屆頒獎典禮，活動於今（21日）清晨舉行，儘管時間一早，仍吸引大批觀眾同步收看。其中最引發討論的，莫過於臨時安排的「祝賀表演」橋段，甚至表演者一開始並未事前敲定，讓現場氣氛瞬間升溫。

典禮中，主持人劉在錫突宣布將抽籤決定祝賀表演人選，讓在場嘉賓全體錯愕。被點名的演員紛紛婉拒、想再抽下一位，最後由歌唱實力備受肯定的音樂劇演員鄭尚勳率先登台，完成第一段表演，成功暖場。

原以為表演環節告一段落，已安心用餐的華莎還滿嘴食物的情況下被Cue，她將食物吞下後立刻展現專業，演唱〈Good Goodbye〉，穩定又富情感的嗓音讓現場瞬間安靜。演唱途中，她更靈機一動脫下拖鞋遞給演員尹敬浩，重現今年《青龍電影獎》與朴正民的經典互動，笑點與感動兼具，氣氛再度被推向高潮。

緊接著登場的則是WOODZ。儘管是清晨錄製，他僅喝了一口水便直接開唱，帶來人氣歌曲〈Drowning〉。清亮又具穿透力的嗓音一開口就讓現場嘉賓驚呼連連，副歌高音更成功撐起全場氣勢，觀眾隨之鼓掌應和。劉在錫更興奮地衝到一旁跟著扭動，演唱結束後直接給予擁抱，現場一致讚嘆「一大早就這麼猛」、「果然是歌手」、「專業就是不一樣」。

相關片段曝光後，也在韓網掀起熱烈討論，網友紛紛留言稱讚「臨時被Cue也唱得太好」、「早上錄影還能這樣，真的大開眼界」、「不愧是原唱者的實力」，直呼聽得精神全醒。活動結束後，WOODZ也親自轉發影片笑說：「我竟然參加了《藉口GO》頒獎典禮，太誇張了。」意外又高水準的祝賀舞台，成為本屆典禮最令人難忘的亮點之一。