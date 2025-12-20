沒交往就嫁！480萬YTR半年離「曾喊外遇OK」　前妻酸婚內：是嬰兒

記者張筱涵／綜合報導

日本人氣YouTuber HIKARU擁有480萬名訂閱者，日前在個人頻道宣布與企業家進擊的NoA離婚，兩人今年5月31日才以「交往0天就結婚」的「0日婚」掀起話題，沒想到短短約半年便畫下句點。這段高調婚姻從一開始備受關注，到最後走向破裂，也成為日媒與網友熱議焦點。

日媒指出，兩人在婚後半年內陸續爆出外遇相關問題，隨後更對外宣布彼此同意「外遇OK」的開放式婚姻，試圖以不同形式維繫關係，但最終仍無法彌補雙方之間逐漸擴大的裂痕。

在影片中，進擊的NoA雖肯定HIKARU在工作上的能力，卻也毫不保留地直言：「作為老公真的不適合，真的，在最底層（笑），他不適合一心一意的人。」她更直白表示，不推薦「0日婚」，並以「是嬰兒嗎？」來形容HIKARU在婚姻中的狀態，相關發言曝光後迅速引發討論。

隨著離婚影片公開，不少網友也注意到進擊的NoA在畫面中略顯落寞的神情，紛紛留言表示「NoA看起來很寂寞」、「果然還是覺得她很可憐」，引發大量同情聲浪。

值得一提的是，兩人雖已宣布離婚，卻未刪除當初5月31日的結婚公告貼文。進擊的NoA當時引用HIKARU的結婚發文寫下「我會變得幸福！」的貼文，至今累積瀏覽數已突破2700萬次，再度被網友翻出對照現況，格外諷刺。

HIKARU在離婚說明中則坦承，自己過於以YouTube與創作為優先，無法承受婚姻帶來的責任與限制，甚至產生「如果沒有她，才能更自由做YouTube」的想法，最終親手斷送這段婚姻。

從「0日婚」到「開放式婚姻」，再到半年內離婚收場，這段關係不僅讓HIKARU的頻道訂閱數大幅下滑，也成為外界重新審視名人婚姻、創作者生活型態與責任界線的現實案例。