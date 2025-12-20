ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
隨機殺人釀4死！群星祈福
遇恐攻怎麼辦？醫曝小橘書4頁必看
12月20日星座運勢
蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

記者張筱涵／綜合報導

台北捷運台北車站與中山站19日晚間發生重大隨機攻擊事件，嫌犯張文先後於兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，造成多人死傷，最終逃往百貨公司後自6樓墜樓身亡。事件震撼社會，也引發不少藝人發聲哀悼。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文19日在北車、中山犯案。（圖／記者陳以昇攝）

蔡詩芸第一時間在社群平台發文感嘆：「這個世界到底怎麼了？」並為無辜罹難者祈禱，表示希望傷者都能平安獲得救治，同時提醒大家外出時多留意周遭環境，「少滑手機、盡量不要戴耳機」，盼悲劇不再發生。

▲▼蔡詩芸。（圖／翻攝自Threads／dizzydizzo）

▲蔡詩芸發文。（圖／翻攝自Threads／dizzydizzo）

貼文下除了有一同為這起事件哀悼的人，卻也意外引起另一個議題論戰。有網友將矛頭指向影視作品，留言表示「拍一堆美化89的電影，我才想問這世界怎麼了」，對此，蔡詩芸親自回應，強調「演戲是說故事，不是宣揚立場，娛樂不等於現實，這是一份工作」，並表示「對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題」。

隨後，另一名網友再度點名蔡詩芸與丈夫王陽明「一直挺黑道電影」，蔡詩芸則再次回應，重申娛樂作品與現實之間不該混為一談，並直言或許應該先了解創作本質，再進行評論。

▲▼蔡詩芸回應網友A。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

▲蔡詩芸和王陽明是夫妻。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

面對網友進一步提出「黑道題材會在集體意識中放大暴力與黑暗主題，進而影響現實社會」的說法，蔡詩芸直指這樣的邏輯「其實站不住腳」，並反問：「照這種說法，所有拍過黑幫或犯罪題材的演員、音樂人是不是都該被譴責？」同時，她也將這則留言轉發到Instagram限時動態後寫下：「把世界的問題怪到電影題材上，本身就是一種錯誤的因果關係，就算全都是愛情電影，現實也不會因此改變」

也有網友語帶嘲諷表示「重點你老公不像演的」，蔡詩芸則幽默回應：「謝謝你對他演技的肯定。」

▲▼蔡詩芸。（圖／翻攝自Threads／dizzydizzo）

▲▼蔡詩芸回應網友A。（圖／翻攝自Threads、Instagram／dizzydizzo）

▲▼蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

▲▼蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

▲▼蔡詩芸回應其他網友。（圖／翻攝自Threads／dizzydizzo）

▲▼蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布「捐麵館1日收益」給家屬

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳是白冰冰」　影后傻眼：蛤？

張捷宣布正式成為房仲！　曬名片揭背後內幕：謝謝大家支持

OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委：I don’t give a s*t

23歲周柯宇《狙擊蝴蝶》爆紅！親二哥是「短劇男神」坎坷身世曝光

今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

F3+阿信上海合體開唱　他罕見1造型曝光喊話：也許會有更完整的陣容

