蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

記者張筱涵／綜合報導

台北捷運台北車站與中山站19日晚間發生重大隨機攻擊事件，嫌犯張文先後於兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，造成多人死傷，最終逃往百貨公司後自6樓墜樓身亡。事件震撼社會，也引發不少藝人發聲哀悼。

▲張文19日在北車、中山犯案。（圖／記者陳以昇攝）



蔡詩芸第一時間在社群平台發文感嘆：「這個世界到底怎麼了？」並為無辜罹難者祈禱，表示希望傷者都能平安獲得救治，同時提醒大家外出時多留意周遭環境，「少滑手機、盡量不要戴耳機」，盼悲劇不再發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡詩芸發文。（圖／翻攝自Threads／dizzydizzo）



貼文下除了有一同為這起事件哀悼的人，卻也意外引起另一個議題論戰。有網友將矛頭指向影視作品，留言表示「拍一堆美化89的電影，我才想問這世界怎麼了」，對此，蔡詩芸親自回應，強調「演戲是說故事，不是宣揚立場，娛樂不等於現實，這是一份工作」，並表示「對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題」。

隨後，另一名網友再度點名蔡詩芸與丈夫王陽明「一直挺黑道電影」，蔡詩芸則再次回應，重申娛樂作品與現實之間不該混為一談，並直言或許應該先了解創作本質，再進行評論。

▲蔡詩芸和王陽明是夫妻。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）



面對網友進一步提出「黑道題材會在集體意識中放大暴力與黑暗主題，進而影響現實社會」的說法，蔡詩芸直指這樣的邏輯「其實站不住腳」，並反問：「照這種說法，所有拍過黑幫或犯罪題材的演員、音樂人是不是都該被譴責？」同時，她也將這則留言轉發到Instagram限時動態後寫下：「把世界的問題怪到電影題材上，本身就是一種錯誤的因果關係，就算全都是愛情電影，現實也不會因此改變」

也有網友語帶嘲諷表示「重點你老公不像演的」，蔡詩芸則幽默回應：「謝謝你對他演技的肯定。」

▲▼蔡詩芸回應網友A。（圖／翻攝自Threads、Instagram／dizzydizzo）



▲▼蔡詩芸回應其他網友。（圖／翻攝自Threads／dizzydizzo）

