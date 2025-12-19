遭吞43億！朴修弘「吸血哥嫂」被判刑　當庭收押痛哭…韓網：痛快

記者張筱涵／綜合報導

韓星朴修弘親哥哥夫婦涉侵占巨額資金一案，二審判決結果出爐。首爾高等法院刑事第7庭於19日宣判，對朴修弘親哥哥朴某改判有期徒刑3年6個月，並以「有逃亡之虞」為由，當庭收押；其妻李某則被判處有期徒刑1年、緩刑2年，並須完成120小時社會服務。相較一審結果，刑度明顯加重，這也讓韓網直呼「痛快」。

▲朴修弘哥哥和嫂子被判刑。（圖／翻攝自Instagram／park_soohong）



法院認定，朴某與李某自2011年至2021年間，負責朴修弘演藝事業的經紀管理，期間侵占「Rael」與「Media Boom」兩家公司資金，以及朴修弘相關資金，金額合計超過韓幣20億元（約台幣4500萬元），構成違反《特定經濟犯罪加重處罰法》的侵占罪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一審時，法院僅認定朴某侵占公司資金約韓幣20億元（約台幣4500萬元）罪名成立，判處有期徒刑2年，對於侵占朴修弘個人資金約韓幣16億元（約台幣3500萬元）的部分則判無罪，李某亦被判無罪。由於檢辯雙方皆不服判決提起上訴，案件進入二審審理。

二審過程中，法院重新審視相關證據，並認定朴某長期、反覆挪用公司資金，包括以公司法人卡作為私人消費、虛報員工名單後侵占薪資、動用公司資金支付個人律師費及購買私人用品等行為，犯罪性質重大，最終改判實刑並收押。宣判結束後，李某步出法庭時情緒潰堤，當場痛哭，引發外界關注。

朴修弘去年7月曾以證人身分出庭作證，直言一審判決「極不公平」，並表示因為是家族公司，親哥哥夫婦得以長期挪用其資產，讓他感到無比冤屈。他也指出，親哥哥夫婦在2014年至2017年間取得價值約韓幣43億元（約台幣9500萬元）的不動產，即便假設其期間領取的薪資與分紅全數存下，仍無法解釋資金缺口。

檢方在二審中指出，朴某犯案期間長、金額龐大，且至今未完成實質賠償，態度消極，依法必須嚴懲。辯方則主張部分款項已交付朴修弘，並請求法院從輕量刑，但未獲採信。隨著二審判決出爐，這起橫跨10年的家族侵占爭議暫告一段落，案件後續是否再上訴至大法院，仍有待觀察。