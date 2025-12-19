安心亞40歲還跳〈呼呼〉被批回應了　聞緋聞男友阿KEN「他在那裡跨年？」

記者葉文正／台北報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今日舉行記者會，包括主持人黃豪平與夏和熙，以及安心亞與幻藍小熊都現身記者會，安心亞預告自己要讓粉絲嗨整晚，但被問到粉絲批評，她說不會去在意，而與她傳出緋聞的阿KEN，她則說不知道她在哪裡跨年，直到媒體告知才「恍然大悟」。

▲安心亞曬出與阿Ken的合照。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

本次台北跨年，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返臺灣舞，台心亞自然也是嚴陣以待，她提前預告：「音樂跟舞蹈會重新改變，音樂部分會一路嗨到底，希望可以跟大家嗨到最後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安心亞賣萌搶答。（圖／記者徐文彬攝）

至於網路上有網友批評，安心亞都40歲了，還在唱〈呼呼〉，似乎太老套，但安心亞也接招表示：「我不會太在意，比較在意當下，蠻喜歡現在的狀態，對於沒有幫助的發言不會太在意。」

▲GENBLUE 幻藍小熊與安心亞 。（圖／記者徐文彬攝）

由於安心亞今年只在台北跨年登場，對於跟緋聞男友阿Ken尬場會不會尷尬？她則澄清：「我們沒有緋聞，他在哪，喔~是台中，我只在台北，希望大家都來台北，對於緋聞也不會困擾，只要在這邊做澄清就好，我們沒有，就是partner而已。」

而今天記者會現場，安心亞也跟熊讚一起猜題，並跟女團幻藍小熊搶答音樂題，不過熊讚只要搶答或是跟女歌手們演出，都相當搶眼，讓安心亞笑到一度跳不下去，但搶答的熱度不輸小妹妹們。