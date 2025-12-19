華航林依晨要生了！倒數24天曬「超大孕肚」　絕美寫真洩真實身材

記者陳芊秀／綜合報導

前空姐趙筱葳（Ivy Chao）有「華航林依晨」的封號，她與「醫界王陽明」賴弘國的一段婚姻曾引發關注，去年（2024）與交往4年的男友再婚，並於今年7月開心公開懷孕喜訊。目前懷孕已達36週的她，即將迎來男寶寶的誕生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚完全不藏了！

▲華航林依晨趙筱葳（Ivy Chao）懷孕36週。（圖／翻攝自臉書）

照片中，Ivy身穿純白色的平口抹胸與短褲，或是披著慵懶的針織外套，自在地在屋中、綠色庭院取景。她9個月大的孕肚又大又圓潤，更洋溢著即將為人母的幸福笑容，最令人注目的是，儘管懷孕來到後期，她的手臂與雙腿線條依舊緊實纖細，鎖骨更是清晰可見，整個人散發出柔美而堅毅的光輝。她手拿著深色嬰兒鞋放在肚皮上，溫柔地低頭凝視，畫面溫馨感人。

▲Ivy 懷男寶寶。（圖／翻攝自臉書）

Ivy在貼文中感性吐露，目前孕期來到36週又4天，距離預產期僅剩最後倒數24天，打下文字的當下「手還在抖」。回首備孕期間，她坦言曾經陷入低潮，甚至自問：「成為了母親，我還特別嗎？多數人都能擁有的平凡人生，是我想要的嗎？」如今看著一天天隆起的肚子，她笑看過去那個「自命清高」的自己，此刻的她覺得自己「特別地美、特別地了不起」。她讚嘆身體的精密設計，能讓兩個生命連結，「多一分痛苦、少一分快樂，這個計劃都會破局。」

▲Ivy 產前拍下孕肚照，溫柔眼神充滿溫馨。（圖／翻攝自臉書）

拍攝這組照片對Ivy而言，不是為了性別驕傲，而是對生命的尊敬。她也藉此對平行時空裡那個「沒有孩子的自己」喊話：「你很好，沒有人可以定義你的人生價值……你，就是美好。」她感性表示，還沒成為母親就已經佩服自己的身體，更欣賞女人的堅毅，文末更充滿母愛地感謝身邊每一個人對這個新生命的珍惜。