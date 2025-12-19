最性感女鬼是她！　「火辣馬甲＋皮裙」背後慘況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手黃瑋昕推出全新專輯《UNLOCKED》發行後好評不斷，抒情主打〈懂事得可以〉MV場景設定在舊式KTV，黃瑋昕飾演受困其中的幽魂，不斷唱著自己的歌，呼應歌曲描寫卡在感情裡無法離開的狀態。首次挑戰「女鬼」角色，她以無奈又難以逃脫的情緒詮釋，性感馬甲配皮裙的造型也讓她笑說一度快不能呼吸。

黃瑋昕推出新歌〈懂事得可以〉。

MV以「當沒有人再記得名字，才是真正死亡」為核心概念，她透過卡匣錄音機反覆留下聲音，希望被聽見、被記住。懷舊KTV的復古擺設，搭配卡帶元素，讓整體氛圍充滿濃厚的回憶感。

拍攝過程挑戰不小，一鏡到底的演出讓她壓力倍增，「有一點點出錯就要重來，要一直保持在悲傷的情緒中，還好大家都很專業，很快就過關了。」這次MV的全新造型是非常合身的馬甲配上皮裙，充滿個性美，不過也因為太合身，讓黃瑋昕直說：「要一直保持很挺的身形，一度緊到覺得快不能呼吸了，每次的造型都是高難度！」

黃瑋昕扮演女鬼，衣服緊到差點不能呼吸。

且沒想到繼拍攝〈我為未知活著〉MV後，這次拍攝當天再度遇到寒流來襲，她必須在半夜上天台取景，雖然頭上戴了毛絨絨的毛帽，但完全無法幫助身體保暖，她笑說：「這次也必須努力對抗低溫了。」