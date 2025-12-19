戴立忍驚喜現身！讚他水下像「芭蕾舞者」　夏曼‧藍波安自嘲：太太一直想離婚

記者蕭采薇／台北報導

台灣首部海洋文學紀錄片《大海浮夢》18日舉辦首映會，主角、蘭嶼文學家夏曼‧藍波安親自出席。現場星光熠熠，不僅目宿媒體董事長童子賢站台，金馬導演戴立忍更驚喜現身力挺！戴立忍透露兩人是在「海上」結識，更形容夏曼在水下的姿態優雅得「如同芭蕾舞者」，至今令他難忘。

▲戴立忍驚喜現身電影《大海浮夢》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

首映會上，夏曼‧藍波安感性回顧生命歷程，也不改幽默本色。他笑稱一路相伴的太太是「一直想要跟我離婚的人」，卻始終陪伴他走過創作起伏。他回憶2005年曾駕舟出海冒險一個月，曬到像黑人，回家時連妻兒都認不得。雖然常讓家人操心，但他與兒子的情感卻透過「造舟」緊密連結，父子間雖沈默卻有著深厚的身體記憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

極少出席公開活動的戴立忍，壓軸現身成為最大驚喜。他分享自己是少數能與夏曼一同潛入大海、親身感受其海洋身影的人。他大讚《大海浮夢》讓觀眾能透過影像，「從海裡看見夏曼老師與海洋的故事」，是一段非常珍貴的觀影經驗。

▲電影《大海浮夢》傳主－夏曼‧藍波安。（圖／記者周宸亘攝）

出品人童子賢則從文化視角分享，片名背後藏著深意：「夏曼在達悟語是『父親』，藍波安則是兒子的名字。」電影由導演周文欽歷時4年拍攝，完整紀錄夏曼‧藍波安與兒子從潛水、捕魚到造舟的過程。周文欽坦言，拍攝過程需面對風浪的高度不確定性，「每一次出海，都是把自己交給自然。」

▲《大海浮夢》出品人童子賢(左起)、傳主夏曼・藍波安、導演周文欽、教授孫大川，划槳啟動「航向海洋文學之旅」儀式。（圖／記者周宸亘攝）

除了戴立忍，包括李道明、陳潔瑤、鄭有傑等導演也到場支持。陳潔瑤形容夏曼的作品是「沒有加味精的文學」；鄭有傑則說看完電影「彷彿一整週都聽得到海浪聲」。《大海浮夢》將於2026年1月9日全台上映，帶領觀眾航向遼闊的海洋文學世界。