麻衣公開百萬收藏！　自豪：投資的每一樣都賺錢

45歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）恢復單身後復出演藝圈，日前上節目爆出是高級隱藏收藏家，擁有「錶界天花板」全球限量20支、台灣僅配有一支的百萬「朗格one」鑑價出來的金額更是翻倍跳，驚動收藏界。令人好奇，永遠看起來天真爛漫的麻衣，到底有多會招財收藏？她難得公開守財招財神器，開心自豪的笑說，和許多亞洲富豪一樣，一定要收藏豼貅：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」

▲麻衣公開百萬收藏。（圖／經紀公司提供）



不少人好奇來自日本的麻衣財運總是順順的，是靠什麼招財？麻衣認為開財運很重要，尤其「招財小物」超有考究體驗：「因為以往在台灣演藝圈發展，我聽說很多藝人都會收藏貔貅或是配戴在身上，甚至聽說很多企業大佬家裡或是辦公室也有擺放貔貅，我也有樣學樣，果然財運真的強強滾。」

▲麻衣有自己的招財方法。（圖／經紀公司提供）



富豪收藏貔貅已是公開的秘密，他們視貔貅為招財、轉運、擋煞的風水神獸。麻衣開心自豪的笑說：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」她大方分享AMBERART「招財飛天貔貅琉璃琥珀擺件」就是一款她認為非常具有收藏價值的貔貅。



