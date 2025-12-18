南珉貞出道10年罕揭內心脆弱！　認有容貌焦慮：不是啦啦隊中亮眼的人

記者孟育民／台北報導

由黃鐙輝、若潼擔任棚內主持人的台語啦啦隊實境養成節目《菜鳥仔ＮICE PLAY》開播就引發話題，本周最新一集，人氣鏡頭魅力導師「台妹小南」南珉貞，面對菜鳥仔的容貌焦慮及不自信，直言自己也不是啦啦隊員中亮眼的人，罕見的揭露內心脆弱的一面。

▲南珉貞罕見揭露內心脆弱面。（圖／公視台語台提供）

在第三集「面是我，影也是我？哪一個才是真正的我？」10隻菜鳥仔要「改頭換面」，經過專業妝髮、造型改造後進行拍攝，找尋鏡頭中最美的自我。人氣魅力導師「台妹小南」南珉貞驚喜現身攝影棚，無私地分享如何在鏡頭前展現身體線條、用眼神吸引人。專業十足的教學表現，被在棚內擔任觀察員的同隊應援團長Travis調侃：「我沒有看過她這麼認真！」

▲南珉貞驚喜現身。（圖／公視台語台提供）

面對菜鳥仔的不自信，甚至感到「容貌焦慮」等問題，出道近10年的南珉貞以自身經歷為例，「其實在眾多韓國啦啦隊員裡，我並不是特別亮眼的那位，就是靠著持續不斷的努力，克服了很多困難才走到今天。很多人認為，只要外貌長得漂亮就可以，但其實不是這樣。外貌是很重要的一環，但我覺得更重要的是毅力以及認真努力的態度，這兩項是最基本的條件」，罕見地傾訴她身為啦啦隊的壓力。

▲南珉貞自爆有容貌焦慮。（圖／公視台語台提供）

《菜鳥仔 NICE PLAY》為全世界第一檔「台語」啦啦隊養成的實境節目，從300多人選出的10位菜鳥仔惠雯、辰茉綝(小茉)、韓馨、建宇、糖糖、又贏、華華、豫晴(晴)、露娜、波波，經過海選、培訓、競賽、淘汰，最終站上應援及開場舞的表演舞台。節目不只是實境養成節目，更是一段關於台語文化、青春能量與勇氣綻放的旅程，看著這群菜鳥仔們「為夢想拚一次」的「戇膽gōng-tánn」，絕對使人感動也預計再次掀起台語綜藝熱潮。《菜鳥仔 NICE PLAY》12 月 13 日起，每週六晚間 8 點，公視台語台連播兩集；電視播出後一小時可在「公視+」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。

