「狼人殺男神」又有新身份！　開心宣佈喜訊：是緣分

記者蔡琛儀／台北報導

孫沁岳從2012年以男子團體身份出道至今13年，歷經團體、戲劇、主持與YouTube創作等多元身分，更在「狼人殺」遊戲中展現魅力，近期終於推出首發個人創作單曲〈午夜貓咪電台〉，親自參與製作、作詞、作曲，展現全方位才華。他表示，從未思考早晚的問題，而是一路累積經驗，正好在這個時間點完成歌曲，覺得是緣分也非常珍惜。

▲孫沁岳推出首支創作單曲〈午夜貓咪電台〉。（圖／百鴻揚娛樂提供）

近年孫沁岳的創作版圖橫跨戲劇、實境節目、主持與頻道經營，但音樂一直存在於生活之中，他表示，這次回到音樂並非突如其來，而是一直存在於日常之中，只是剛好在這個階段，生活出現了一點可以慢慢做音樂的空間，「就會想要試試看。」〈午夜貓咪電台〉的誕生也受音樂夥伴Limi樂團白淩鼓勵與支持，兩人共同擔任製作人，展現高度默契，讓這首歌自然成形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新歌靈感來自孫沁岳與貓咪的生活互動，他形容貓咪如室友般陪伴自己，帶來自在與放鬆。MV特別向全台募集真實貓咪影片，孫沁岳笑說，一開始就覺得這首歌不適合由自己出演，「既然是以貓咪的視角寫的歌曲，不如就讓大家的貓咪來當主角吧，這樣一定很有趣。」延伸歌曲溫暖日常的初衷。

▲孫沁岳身分多元。（圖／百鴻揚娛樂提供）

談到合作名單與未來計畫，孫沁岳表示自己並沒有設想得太具體，比起名氣或形式，更期待能與「一起把事情慢慢做好的人」合作，「能安心聊天、安心工作，對我來說就非常珍貴。」他也透露近期其實創作了不少不同類型的音樂，只是仍在思考適合的發表形式，自嘲有點拖延症，希望能在有生之年陸續推出。跨年夜的計畫則相當簡單「應該就是在家跟貓咪，安靜地迎接新的一年。」