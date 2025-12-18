ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡英文包場！《大濛》逆勢賣破5千萬
營養師警告「8習慣」正在掏空身體
徐佳瑩難得PO女兒照！穿超萌母女裝
蔡英文包場！《大濛》逆勢賣破5千萬　80歲阿伯「天天報到」狂刷10遍挺國片

記者蕭采薇／台北報導

金馬最佳劇情片《大濛》口碑狂燒！在強片環伺下票房逆勢上漲，蟬聯3週國片冠軍，正式突破5千萬大關。這股熱潮連前總統蔡英文都擋不住，17日特別與前副總統陳建仁、前行政院長林全包場支持。蔡英文看完後深受感動，感性表示：「正是這份人性的光輝，穿透歷史的『大濛』，帶來了溫暖。」

▲前總統蔡英文邀請大家進戲院觀賞《大濛》。（圖／華文創提供）

▲蔡英文看完電影《大濛》，特別感謝把這段歷史重新帶到觀眾眼前，（左起）監製李烈、監製葉如芬。（圖／華文創提供）

蔡英文在觀影後特地與導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈見面，主創團隊貼心送上電影原聲帶、周邊T恤以及「手帕」留念，場面溫馨。蔡英文隨後也在社群發文推薦，認為透過這部電影能更深刻認識台灣過去，「唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

請繼續往下閱讀...

對於票房開紅盤，導演陳玉勳坦言上映前「完全不敢想像可以走多久」。他感動透露，有許多不認識的人主動包場給偏鄉觀眾看，更有一位高齡80歲的阿公，每天都去戲院報到，至今已累積「十幾刷」，這些溫暖義舉讓他備受鼓舞，太多溫暖的義舉讓他備受感動。

▲前總統蔡英文邀請大家進戲院觀賞《大濛》。（圖／華文創提供）

▲導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈特別贈送電影原聲帶、周邊T恤以及手帕給前總統蔡英文留念，場面相當溫馨。（圖／華文創提供）

主演柯煒林透露很期待能再有影人場和觀眾見面，更暖心謝謝影迷「特別從香港飛到台灣看《大濛》！」遠在美國的方郁婷得知消息後非常開心，直呼：「在這個充滿祝福的月份，希望《大濛》可以溫暖大家，帶來更多感動。」前幾天勤跑映後的主演9m88則興奮表示「希望趕快破億！」主演9m88也興奮喊話：「希望趕快破億！」

▲前總統蔡英文邀請大家進戲院觀賞《大濛》。（圖／華文創提供）

▲柯煒林透露很期待再和觀眾見面，更暖謝影迷「特別從香港飛到台灣看」。（圖／華文創提供）

電影《大濛》自上映以來，每週票房節節升高，上週末更是逆勢上漲25%，眾多戲院加開場次，不畏強片壓境，在社群平台上更罕見出現影迷自主動員「買票送他人看《大濛》」的活動，有觀眾分享自己舉辦贈票活動讓國高中生進戲院看電影，目的是希望藉由片中的故事，提供學生用不同管道了解台灣歷史，事後還收到觀影心得寫下「這不只是一張電影票，而是一個讓我能夠親眼看見歷史、感受自由得來不易的機會」。

▲前總統蔡英文邀請大家進戲院觀賞《大濛》。（圖／華文創提供）

▲前總統蔡英文邀請大家進戲院觀賞《大濛》。（圖／華文創提供）

《大濛》成功跨越世代鴻溝，有國高中生看完直呼「哭到眼睛腫」。有趣的是，因美術設計太過逼真，有長輩觀眾看完誤以為是剪輯舊素材，驚呼：「很多片段都是以前拍完剪進來的吧！」讓年輕觀眾笑說金馬獎最佳美術設計果真名不虛傳。這部連繫著台灣三代情感的電影，目前全台熱映中。

 

