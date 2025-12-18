路邊隨口說：去巴塞隆納好不好？　告五人等6年...真的圓夢去拍MV

記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人世界巡演自8月起狂奔14城22場， 明年又將南向新加坡與吉隆坡，更預計將前往墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦開唱。巡演熱潮之際，告五人驚喜釋出他們的浪漫神曲〈從沒去過巴塞隆納〉MV，這首歌早在2019年就推出，遲至今日才終於有了MV。

▲告五人等了6年終於圓夢推出〈從沒去過巴塞隆納〉MV。（圖／相信音樂提供）

回顧〈從沒去過巴塞隆納〉誕生過程，雲安感性表示當初在便利商店隨口問一句：「我們去巴塞隆納好不好？」多年後竟成為如此神聖、甚至帶有儀式感的存在。去年在巴塞隆納現場演唱這首歌時，歌迷給予的回饋也讓他真切感受到身為創作者的「夢想成真」。被問是否會再寫下一首「神預言」歌曲？雲安笑說目前沒有這個打算，但許願：「未來很想挑戰到冰島錄音！」

〈從沒去過巴塞隆納〉MV拍攝於告五人去年前往當地演出期間，團員們在巴賽隆納滿檔行程中硬擠時間，一天內走遍聖家堂、主教座堂、舊城區等地標，連續拍攝約12小時，印象最深刻的畫面之一是在聖家堂對面的高處取景，俯瞰整座城市的壯闊景色，私房祕境讓所有人都忍不住驚呼連連；在巴塞隆納舊城區漫步的拍攝同樣留下深刻回憶，犬青則對當地美食念念不忘，大讚火腿非常好吃，但也自嘲因為語言不太通，「最後常常點西班牙燉飯解決三餐。」

▲▼告五人12小時趕場巴賽隆納知名景點。（圖／相信音樂提供）

談到拍攝心情，哲謙坦言壓力相當大，「很多畫面只有一次機會，沒拍到就不能補拍，整個團隊都在很緊繃的狀態。」加上途中目睹路人遭竊後慌張求助的情況，也讓全員瞬間提高警覺，更加留意隨身財物，街頭拍攝時只要導演一喊卡，團員立刻切換嚴肅模式，迅速完成畫面。哲謙更笑說，自己甚至隨身帶著一把長直傘，「算是保護大家的裝備之一。」