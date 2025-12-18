謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」　爆停工回應：以健康優先

記者蕭采薇／台北報導

Energy 成員張書偉與女星謝京穎結婚滿一週年，18日傳出天大喜訊！經紀公司鳳凰藝能正式對外證實，謝京穎已成功懷上「雙胞胎」，夫妻倆將在結婚週年之際迎來雙倍驚喜，正式升格為一家四口。

▲張書偉、謝京穎結婚滿一週年，成功懷上「雙胞胎」。（圖／Kvision海外婚紗婚禮團隊提供）



張書偉與謝京穎婚後感情甜蜜，對於在結婚週年迎來新生命，鳳凰藝能表示，這對所有人來說都是一份滿滿的喜悅與感動，「誠摯恭喜兩位，將彼此的愛昇華，迎接兩個小生命的到來。」

懷上雙胞胎後，外界也相當關心謝京穎的身體狀況與後續工作安排。對此，經紀公司承諾將以最實際的方式全力支持，「未來工作安排將以健康為優先，行程保持彈性，讓藝人在需要休息時能夠安心調整。」首要任務是讓媽媽能安心、舒服地度過孕期，確保寶寶們穩定成長。

▲經紀公司承諾將以最實際的方式全力支持謝京穎。（圖／民視提供）

從兩人世界走向一家四口，經紀公司也送上最真誠的祝福，期待夫妻倆在忙碌的生活中，依然保有笑容與默契，彼此體諒、相互扶持，「把每一天都當成值得紀念的日子，從兩個人，走向更完整、更閃耀的家庭。」