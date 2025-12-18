最久3hrs起跳！Sandy「哄睡地獄每晚發生」 一打二結局神反轉

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）17日在社群網站分享一項育兒大突破，她難掩興奮地說，當天竟然達成了一項驚人紀錄，就是「一個人花七分鐘同時撂倒初一蒔五」。她表示能夠在這麼短的時間內，獨自哄睡兩個寶貝，這項成就絕對「值得慶祝」。

▲Sandy吐露育兒心聲。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



對於這次一打二的成果，Sandy感到相當驚喜且不可置信。她提到，這次不但成功讓兄妹倆迅速入睡，甚至還讓他們乖乖地「各別睡在自己的小床上」。這樣的完美場景，讓她忍不住感嘆，能夠憑一己之力同時搞定兩隻小孩，對她來說簡直是「史無前例不可思議」。

▲Sandy育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



關於平時家中的育兒分工，Sandy坦言跟老公王先生通常是採取「男女分班」的策略，也就是「爸帶兒媽帶妹」各自負責；若碰到小孩特別黏人或有狀況時，夫妻倆就只能「不爭氣地靠能力分班」，看孩子當晚指定要誰哄睡，就由誰去負責這項任務。

▲Sandy平常會和老公分工哄小孩睡覺。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy坦言「哄睡地獄是真真切切地每晚發生」，過程十分煎熬，時間短則半小時，長則可能超過三小時，有時甚至感覺「無限長」。正因為平時經歷了這些漫長的拉鋸戰，這次能迅速在七分鐘內完成任務，她強調這項今日成就對她而言，確實是「非常非常非常重要的」。