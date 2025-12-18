ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李玉璽「在公園拍婚紗」原因
華納兄弟拒絕派拉蒙收購
邊荷律對韓國粉絲講中文
夏于喬一認懷孕「劇組緊張脫口4字」！害她嘴角失守：突然很多人說

記者潘慧中／綜合報導

夏于喬2019年結婚，時隔6年，她17日驚喜宣布懷孕，圈內好友和粉絲都很替她開心。有趣的是，她還分享一公開喜訊後，在拍戲現場發生的小插曲，劇組人員突然集體對她發出「溫馨提醒」，讓她忍不住笑場了。

▲▼夏于喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

▲夏于喬分享宣布懷孕後劇組的反應。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

夏于喬對外證實懷有身孕後，17日拍戲的時候，劇組似乎有些緊張，「突然很多人和我說『走路小心』」，這樣的叮嚀讓她覺得既窩心又不禁嘴角失守，「害我一直很想笑。」

▲▼夏于喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

▲▼夏于喬2019年嫁給導演林書宇。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

▲▼夏于喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

除了工作人員的溫馨叮嚀，夏于喬還收到了好多祝福，「真的好開心」，面對大家熱情的心意，她字裡行間都流露出滿滿的幸福感，「謝謝所有人的祝福，我都會珍藏在心裡。愛大家啦！」

▲▼夏于喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

▲夏于喬17日驚喜宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

事實上，面對即將迎來的人生新篇章，夏于喬17日感謝寶寶來到身邊，「雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了」，承諾會努力珍惜彼此陪伴的每一刻，「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」

夏于喬

