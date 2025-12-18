有一天你也會老！苦苓談長者租屋困境　房仲揭真實慘案「成房東卻步原因」

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的《震震有詞》最新一集針對「這社會對長者真不友善」進行深度探討，邀請兩性專家苦苓、資深媒體人許聖梅、房仲業者文奕夫及蔡旻睿律師，透過社會事件解析長輩面臨的租屋、貸款及社會歧視等困境。節目最後，苦苓提醒年輕人：「有一天你也會老，若社會風氣不改，未來你就是那個被嫌棄的人。」同時他也勉勵長輩，不要過度依賴他人或認老，要提防「老人自閉症」，維持學習熱忱與社交，心態上不當個「老人」，才能活出尊嚴。

▲苦苓談長者困境。



日前網路流傳一段影片，一名90歲老翁用餐後因體力不支無法久站，放下餐費後未排隊便離去，遭年輕人追上質問「為何不排隊」。蔡旻睿律師提醒，影片中年輕人辱罵「耍白痴」恐涉及公然侮辱罪。

苦苓對此提出不同觀點，他認為「動不動講敬老尊賢是錯的，因為老是唯一不需努力就能得到的東西。」但他更反思社會制度的缺失：為什麼90歲高齡者需要獨自排隊而無人照顧？他建議，若在現場，他會選擇與老人家交換位置，讓他先結帳，而非當街質問。

▲苦苓提出不同觀點。

房仲業者文奕夫指出，老人家在房產市場處境艱難，60歲以上長者若想申請貸款，常因還款能力被銀行拒於門外。除了買房難，租屋更是難上加難，許聖梅分享友人的阿姨存款500萬、月領5萬退休金，卻因「房東寧願租年輕人」而租不到房；謝震武律師也感嘆，曾聽聞有長輩問了40間房都碰壁。文奕夫補充，許多屋主擔心獨居長者在屋內發生意外，常要求必須有保證人才肯出租。他現場分享驚悚經歷，曾因聞到屍臭味，發現對門獨居的老教授已在沙發上過世數日，這類風險確實讓房東卻步。

▲房仲揭真實情況。

針對房東的擔憂，苦苓分享不同的自身經驗。他曾租房給看似正當的年輕男子，沒想到對方竟在家開賭場；也曾租給漂亮姐妹花，後來才知是在風月場所上班。苦苓直言：「不付錢、不搬走、甚至死亡，這些事任何人都可能發生，這不是年紀問題，而是社會對老人的偏見。」

