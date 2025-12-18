四千年一遇美女600天沒戲播！鞠婧禕4部劇等定檔…公司爆涉罪黑料

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鞠婧禕擁有「四千年一遇美女」封號，去年（2024）6月18日宣布與經紀公司「絲芭傳媒」合約到期，並成立個人工作室，雙方就此爆發合約糾紛。她18日遭公司指控涉及「嚴重經濟犯罪」，由於當地對藝人涉及稅務、犯罪事件採取「零容忍」態度，面對前東家指控，演藝事業將大受衝擊，目前她手握4部備受期待的待播劇，且已經1年多沒有新劇定檔。

▲鞠婧禕遭前絲芭傳媒指控涉及「嚴重經濟犯罪」。（圖／翻攝自微博）

鞠婧禕4部待播劇，分別為古裝玄幻《畫皮：月鱗綺紀》、改編自九鷺非香的仙俠劇《來戰》、搭檔宋威龍的仙俠劇《千香》以及改編自知名漫畫的《萬花世界》。其中，《月鱗綺紀》由郭敬明擔任監製，傳出將於2026年1月16日定檔，《千香》也進入備播狀態，而《來戰》是知名製作人王一栩的新作，預計2026年2月播出，《萬花世界》預計明年農曆年過後開拍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鞠婧禕《畫皮：月鱗綺紀》傳2026年1月16日播出。（圖／翻攝自微博）

▲鞠婧禕、宋威龍的仙俠劇《千香》去年已經殺青。（圖／翻攝自微博）

新劇相關串流平台仍持續按照原定計畫宣傳，但業界分析，若絲芭傳媒官司勝訴，或是鞠婧禕確實涉及經濟犯罪，這些劇集恐因版權爭議或劣跡藝人條款而被迫「雪藏」。陸網另一派意見認為，公司不斷對外發聲，反被質疑「手上沒有證據」，更有人認為平台放寬看待藝人合約糾紛事件，沒有驚動到國家機關單位發公告，相關劇集不會影響播出。

▲鞠婧禕《來戰》傳2026年2月播出。（圖／翻攝自微博）

▲鞠婧禕新戲《萬花世界》傳2026農曆年過後開拍。（圖／翻攝自微博）



鞠婧禕2024年3月憑《花間令》人氣再往上攀升，儘管隨後持續進劇組拍戲，然而截至2025年底，已經將近600天沒有新劇定檔播出。她的人氣並未受到合約糾紛影響，待播劇持續被觀眾敲碗期待播出，而就在《月鱗綺紀》即將宣布定檔前，前東家的指控越來越激烈，作品能否順利見光，又成為未知數，不僅會造成資方損失，對期待已久的觀眾也是一大打擊。