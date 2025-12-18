許允樂二婚被酸「以前也寫很合拍」！她親回揭一婚分開真相：選擇不同

記者潘慧中／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年多後，年初剛證實與小6歲的李玉璽交往中，沒想到17日就驚喜宣布再度成為人妻。粉絲都很替她感到開心的同時，也有部分網友質疑「一婚時也是寫整篇寫得好像男方多了解她跟她多合拍」，對此，她也在其留言區回應了。

許允樂曾坦承有短暫性失憶的症狀，之前常會同一個問題五分鐘內問兩次，手也會忽然無力掉東西，一開始常常嚇到張兆志，但對方總會摸摸她的頭溫柔說道：「沒關係我可以再多說一次。」之後只要一起出去玩，男方都會一直錄影拍照，再剪接影片存檔，就怕她忘記兩人的回憶，讓她相當感動。

後來，許允樂2017年點頭答應結婚，並選在520當天登記，她事後還甜蜜告白，「很謝謝每一個愛我、祝福我的人，我們前世應該是520次的回眸。」未料2023年因為生子規劃不同決定分開，震驚不少粉絲。

如今，許允樂二婚後則在社群網站寫下，「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我：痛沒關係、不要沒事。」沒想到，兩段婚姻所分別發的貼文，被網友拿來做比較：「一婚時也是寫整篇寫得好像男方多了解她跟她多合拍…不知道是不是又同樣的套路？感覺是女版的口罩男。」

對此，許允樂在Threads被釣出來回應了，「就照實寫下當下的感覺，每段感情都有感謝跟感覺，也有選擇的路不同的時候。一婚我很幸福，但選擇不同；二婚的第一天，我很幸福。」

不只這樣，許允樂18日還分享了在Threads的置頂貼文，「這個世界的惡意跟故意很多，但是我們就是活在這也沒辦法，不能改變就只能練習去分辨，讓自己的內核強到不用怕，找尋真正的善意、心臟大顆點更坦蕩，也允許一切都會發生，才能無所畏懼。」

