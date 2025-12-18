賴佩霞洋女婿病逝...攜小女兒返台療傷：台灣始終是心靈的歸屬

記者蔡琛儀／台北報導

賴佩霞日前偕同女兒回到台灣，出席「台灣服飾設計師協會」年度盛會力挺設計師好友潘怡良，母女三人難得同框亮相，成為活動現場焦點。賴佩霞小女婿日前不幸病逝，她特地飛到美國陪伴小女兒，這次返台即刻投入工作出席活動，對賴佩霞而言別具意義。

▲賴佩霞和大女兒謝沛恩（右）、剛喪夫的小女兒（左）返台出席活動。（圖／尚時代文創娛樂提供）

她透露，希望趁著工作之餘，帶著小女兒回到熟悉的台灣，好好渡個假、轉換心情。賴佩霞表示，台灣始終是心靈的歸屬，無論是人情溫度還是生活節奏，都能帶來安定與撫慰，「希望透過這趟旅程，讓彼此都能慢慢找回力量。」

此次賴佩霞母女三人難得同框亮相，成為活動現場焦點。母女三人同台現身，不僅展現時尚魅力，更傳遞出家人相互扶持、攜手前行的動人力量。雖然母女三人一起參加盛會，但一如往常，小女兒總是安靜的在一旁，欣賞聚光燈下的媽媽跟姊姊謝沛恩展現各自的風采與魅力。

▲▼賴佩霞帶女兒力挺好友潘怡良。（圖／尚時代文創娛樂提供、記者黃克翔攝））

此外，賴佩霞近日推出的單曲〈總會有個人〉同樣獲得亮眼成績。雖然發行期間她人不在台灣，仍在短短兩天內突破萬人點閱，成績令人振奮。對此，她特別感謝歌迷與粉絲一路以來的支持與關愛，讓她深受感動，也更加堅定持續創作與分享的初衷。她表示，這首歌不僅是獻給歌迷，也希望能成為陪伴大家的力量，「在人生最艱難的時刻，總會有個人，或一份力量，提醒我們不要放棄。」