羅伯萊納夫妻死因曝！「兒狂砍數刀奪命」現場慘不忍睹　子女崩潰發聲

好萊塢名導羅伯萊納（Rob Reiner）夫妻遭32歲兒子尼克殺害，引發社會譁然，法醫證實兩人是因「多處銳器刺傷」致死，而女兒羅米當時目睹父親遭殺害躺在血泊中，崩潰逃出家門報警，羅伯的大兒子傑克（Jake）與女兒羅米（Romy）17日發表聲明，悲慟表示正在經歷無法想像的痛苦，「這是一次恐怖且毀滅性的損失。」

▲羅伯萊納夫妻遭兒子尼克殺害。（圖／路透）



綜合外媒報導，羅伯萊納的大兒子傑克與女兒羅米聯合發出聲明，「言語根本無法形容我們每時每刻都在承受的難以想像的痛苦。失去父母的疼痛是任何人都不應該經歷的，這太可怕、太令人悲痛了，他們不僅是我們的父母，更是我們最好的朋友。我們非常感謝來自家人、朋友以及各界人士的慰問、善意和支持，請求大家尊重我們的隱私，並希望人們記住我們父母精彩的一生和他們給予的愛。」但對於弟弟尼克被指控弒親，兄妹倆並未對此多做說明。

▲羅伯萊納大兒子傑克（左）和女兒羅米（中）悲痛發聲。（圖／達志影像／美聯社）



據警方還原事發當晚，羅伯萊納夫妻原本預計出席朋友飯局，因此先預約了按摩師到府服務，但按摩師按了多次門鈴都無人回應，女兒羅米接到通知後趕回家中，卻在主臥室發現了父親的遺體和慘不忍睹的現場，崩潰逃出家門，之後才返回屋內找尋母親蹤影，卻因為太慌張，沒發現母親的遺體其實也在主臥中，最後是透過警方才得知母親也已身故。

▲羅伯萊納夫。（圖／路透）



