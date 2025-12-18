張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」10年御用造型師離職…網崩潰

記者陳芊秀／綜合報導

歌手張韶涵演唱會造型大翻車！她過去演唱會都給人絕美印象，近期卻造型、髮型都慘收負評，引發陸網評論「仙子變阿姨」！隨後傳出她與合作10年的造型師張振（Parco）分道揚鑣，造型師發長文回應，證實離開團隊，並幽默強調「沒被氣跑」。

▲張韶涵演唱會造型成了熱搜焦點。（圖／翻攝自微博）

網友整理張韶涵更換造型師前後的對比照。回顧過去Parco經手時期的造型，張韶涵曾搭配金色、銀色的精緻頭飾，例如佩戴金色枝椏皇冠搭配黑色禮服，或是銀色星體光環頭飾配上紫色紗裙，髮型多為優雅的盤髮或波浪長捲髮，整體風格呈現出「精靈女王」般的華麗與空靈感。

▲網友整理張韶涵演唱會以前造型如天仙。（圖／翻攝自微博）

反觀近期的造型則顯得風格丕變且評價兩極。新造型中出現了一套粉紫色蝴蝶鎧甲裝，搭配粉色充滿空氣感的凌亂短髮；另一套則是紫色亮片立體花朵裝，搭配髮尾外翹的深色短鮑伯頭，被網友認為稍顯老氣。此外，還有一套頭頂著巨大繁雜的藍白色花圈頭飾，視覺上顯得頭重腳輕，與過去精緻俐落的風格大相逕庭。

▲網友認為張韶涵近期演唱會造型老氣。（圖／翻攝自微博）

網友開玩笑問「是不是帶著假髮氣跑了？」或「被高薪挖角？」，Parco發長文幽默澄清：「大家還是很幽默的，我沒被氣跑，假髮該留的都留了，也暫時沒有被挖。」談及張韶涵，Parco給予高度評價，認為對方是一位非常有要求、不斷突破自我且求新求變的藝人，非常重視粉絲意見。他感性表示：「我理解並欣賞她。我唯一遺憾是不能和團隊成員們一起完滿結束演唱會後好好告個別。」。對於接手的造型師劉老師遭網暴，Parco也展現風度呼籲粉絲多一點包容與耐心，「我很清楚這份工作的強度和難度」，希望大家能理性提出建議代替攻擊。

▲張韶涵前造型師發文。（圖／翻攝自微博）

對於這段長達10年的合作畫下句點，有粉絲感性留言給Parco：「謝謝Parco，其實說實話有點可惜，但是有機會再合作好嗎，也祝你越來越好」，Parco也親自回覆：「我也希望」，為未來再合作的空間也留下伏筆。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）