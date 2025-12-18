SHINee鐘鉉離世8周年「官方PO照發聲」！珉豪秒轉發　萬人湧入淚崩

記者田暐瑋／綜合報導

南韓團體SHINee成軍近16年，已逝成員鐘鉉的生命雖停在2017年，但隊友及粉絲從沒忘記過他。12月18日是他離世8年的日子，SHINee官方IG也準時發出悼念文，讓粉絲忍不住鼻酸。

▲鐘鉉離世8周年。（圖／翻攝自SHINee IG）



鐘鉉2017年12月18日離開人世，留給大眾無限傷痛和懷念，SHINee官方IG在17日深夜發文，PO出一張鐘鉉帥氣地看著鏡中自己的照片，寫道：「一直愛著你。」近萬名粉絲留言含淚悼念，「Forever love you」、「你一直在我的心中」、「我不敢相信已經8年了，你過得好嗎」。不只官方發文，珉豪也第一時間轉發該篇貼文，寫下：「一直愛著哥！」

▲鐘鉉離世8周年，官方和珉豪發文懷念。（圖／翻攝自SHINee、珉豪IG）



事實上，SHINee成員每年都會準時祝鐘鉉生日快樂，4月8日是鐘鉉34歲冥誕，珉豪準時在Ig限時動態貼出一段影片，鐘鉉笑著被眾人砸蛋糕，還不忘表示「謝謝！」現場笑聲歡樂，氣氛溫馨，他也寫下「無論何時，都不會忘記」。

Key也緊接著在IG貼文裡附上SHINee的5人合照，並寫下「Happy b day love」，祝福摯愛鐘鉉生日快樂，照片裡5人長相青澀，拿起酒杯乾杯，並有默契地一起望向鏡頭，令人難忘的畫面，大批歌迷湧入留言區，齊祝賀「鐘鉉生日快樂」。