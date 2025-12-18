陳喬恩素顏現身「眼角腫一包」！認了身體亮紅燈 哀喊：不能再吃喝

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她18日早上便在社群網站曬出一張近距離自拍照，明顯可見一邊眼睛有紅腫，而原因可能與最近的飲食習慣有關。

▲陳喬恩眼角腫一包。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



從Instagram限時動態中，可以看到陳喬恩近乎全素顏入鏡，皮膚狀態依舊白皙透亮，但鏡頭拉近一看，眼角處卻異常紅腫隆起，「眼角腫了，就是長了麥粒腫（針眼）」，雖然身體不適，但她仍大方公開真實樣貌。

對於長針眼的原因，陳喬恩也自我檢討了一番，推測可能是近期與朋友吃飯聚會頻繁，導致身體發出抗議訊號。於是，她意識到必須改變目前的飲食內容與生活步調，才能讓身體盡快恢復健康，「我覺得回去要仔細調整飲食了。」

▲▼陳喬恩暫時不能恣意地吃吃喝喝了。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



最後，陳喬恩也不改幽默本色，雖然眼睛不舒服，仍用撒嬌的語氣對自己下達了「聚餐禁令」。她附上一個難過的表情符號，哀怨地寫道：「不可以再跟朋友粗去吃吃喝喝了啦」，藉此提醒自己要忌口，為了早日康復只能暫時犧牲與朋友出門享樂的時光。