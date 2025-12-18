ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李玉璽「在公園拍婚紗」原因
華納兄弟拒絕派拉蒙收購
邊荷律對韓國粉絲講中文
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王力宏 柴智屏 朱孝天 徐潔兒 邊荷律 李玉璽 夏于喬 嚴立婷

iPhone救了她的命！日女偶像國道車禍「滿臉血」偵測倒數叫救護車

記者陳芊秀／綜合報導

27歲日本偶像兼YouTuber神野梓擁有甜美外型，開設YouTube分享釣魚影片，擁有「釣魚偶像」的稱號。而她近日在高速公路發生重大車禍，為了閃避突然衝出來的鹿而撞上護欄，滿臉血跡的傷照震撼日網，並透露iPhone的碰撞偵測功能「真的救了我」。

▲▼iPhone救了她的命！日本釣魚偶像神野梓國道車禍「滿臉血」。（圖／翻攝自X）

▲▼iPhone救了她的命！日本釣魚偶像神野梓國道車禍「滿臉血」。（圖／翻攝自X）

▲日本「釣魚偶像」神野梓高速公路發生重大車禍。（圖／翻攝自X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

車禍前，神野梓正前往釣魚途中，「因為閃避不及撞上突然衝出的鹿，導致方向盤失控，車輛衝上護欄」。她感恩寫道：「如果車速超過100公里……會變成怎樣的事故，光是想都覺得可怕，並補充：「這是一場差點喪命的車禍，是救護人員這樣說的。如今我能在這裡，真的多虧周圍的人的幫助」。

▲▼iPhone救了她的命！日本釣魚偶像神野梓國道車禍「滿臉血」。（圖／翻攝自X）

▲神野梓閃鹿撞上護欄，車頭全毀。（圖／翻攝自X）

除了回顧驚險過程，神野梓也藉機提醒所有駕駛人：「高速公路上突然有動物出現時，急煞或急轉真的很危險，不只可能波及後車，也可能像我這樣失控。」她更大力推薦iPhone的「碰撞偵測（Crash Detection）」功能：「這會在感應到強烈衝擊時自動倒數，若無回應就會自動通知119與緊急聯絡人。真的救了我！」

▲▼iPhone救了她的命！日本釣魚偶像神野梓國道車禍「滿臉血」。（圖／翻攝自X）

▲神野梓車禍受傷「滿臉血」。（圖／翻攝自X）

貼文同時附上事故現場照，可見車頭全毀、玻璃碎裂，神野梓也公開自己臉部擦傷與滿臉流血的模樣，但隨後補充：「這次的事故我沒有住院，也沒有骨折，目前已回到日常生活，發文不是為了搏關注，而是希望讓更多人知道科技救命的可能：「希望這篇貼文能成為守護某人性命的契機。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

神野梓

推薦閱讀

他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

8小時前

F4變F3？柴智屏怒轟荒謬「不尊重原著」　嘆朱孝天：20年個性沒變

F4變F3？柴智屏怒轟荒謬「不尊重原著」　嘆朱孝天：20年個性沒變

13小時前

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面合體2摯友

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面合體2摯友

11小時前

邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」　下秒自打嘴巴全場笑翻

邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」　下秒自打嘴巴全場笑翻

9小時前

李玉璽揭「在公園拍婚紗」原因　宣布婚訊再發聲：被愛包圍的一天

李玉璽揭「在公園拍婚紗」原因　宣布婚訊再發聲：被愛包圍的一天

10小時前

涼糕哥遭民眾爆料切糕未戴口罩、口水猛噴！　無照擺攤月收40萬

涼糕哥遭民眾爆料切糕未戴口罩、口水猛噴！　無照擺攤月收40萬

2小時前

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

20小時前

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

12/17 07:13

認愛不到1年閃婚！　「爆許允樂肚皮有喜」李玉璽親揭當爸進度

認愛不到1年閃婚！　「爆許允樂肚皮有喜」李玉璽親揭當爸進度

17小時前

蟬聯收視冠軍 白冰冰率班底遊苗栗泡湯

蟬聯收視冠軍 白冰冰率班底遊苗栗泡湯

11小時前

嚴立婷出國回家「收愛女紙條」超感動　下秒笑歪：只好再去訂機票

嚴立婷出國回家「收愛女紙條」超感動　下秒笑歪：只好再去訂機票

10小時前

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

15小時前

熱門影音

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨
柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」
江宏傑祝福李玉璽晉升人夫　問婚姻秘訣:叫我傳授嗎？

江宏傑祝福李玉璽晉升人夫　問婚姻秘訣:叫我傳授嗎？
周杰倫幫媽慶生

周杰倫幫媽慶生
歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD
周杰倫媽媽生日！全場合唱〈聽媽媽的話〉送祝福 　#星光雲reels

周杰倫媽媽生日！全場合唱〈聽媽媽的話〉送祝福 　#星光雲reels
安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

看更多

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前1

快訊／Apink普美結婚了！長跑8年嫁大9歲王牌音樂人　「婚禮時間曝光」

27分鐘前20

iPhone救了她的命！日女偶像國道車禍「滿臉血」偵測倒數叫救護車

1小時前20

12月18日星座運勢／射手夢想變事業！　處女有賺錢運

1小時前20

《女外科2》3男主全翻車！　蔡淑臻遭虧「有魔咒」尷尬認：有關心

2小時前46

涼糕哥遭民眾爆料切糕未戴口罩、口水猛噴！　無照擺攤月收40萬

8小時前1130

他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

9小時前62

邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」　下秒自打嘴巴全場笑翻

10小時前40

李玉璽揭「在公園拍婚紗」原因　宣布婚訊再發聲：被愛包圍的一天

10小時前32

嚴立婷出國回家「收愛女紙條」超感動　下秒笑歪：只好再去訂機票

11小時前40

千億併購踢鐵板！華納兄弟拒派拉蒙收購　認條件不如Netflix方案

讀者迴響

熱門新聞

  1. 他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」
    8小時前2230
  2. 柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重
    13小時前3022
  3. 《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面
    11小時前162
  4. 邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」
    9小時前122
  5. 李玉璽親揭「在公園拍婚紗照」原因
    10小時前8
  6. 涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩
    2小時前65
  7. 快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽
    20小時前2213
  8. 林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝
    12/17 07:131412
  9. 認愛不到1年閃婚！　「爆許允樂肚皮有喜」李玉璽親揭當爸進度
    17小時前1816
  10. 蟬聯收視冠軍 白冰冰率班底遊苗栗泡湯
    11小時前10
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合