iPhone救了她的命！日女偶像國道車禍「滿臉血」偵測倒數叫救護車

27歲日本偶像兼YouTuber神野梓擁有甜美外型，開設YouTube分享釣魚影片，擁有「釣魚偶像」的稱號。而她近日在高速公路發生重大車禍，為了閃避突然衝出來的鹿而撞上護欄，滿臉血跡的傷照震撼日網，並透露iPhone的碰撞偵測功能「真的救了我」。

▲日本「釣魚偶像」神野梓高速公路發生重大車禍。（圖／翻攝自X）

車禍前，神野梓正前往釣魚途中，「因為閃避不及撞上突然衝出的鹿，導致方向盤失控，車輛衝上護欄」。她感恩寫道：「如果車速超過100公里……會變成怎樣的事故，光是想都覺得可怕，並補充：「這是一場差點喪命的車禍，是救護人員這樣說的。如今我能在這裡，真的多虧周圍的人的幫助」。

▲神野梓閃鹿撞上護欄，車頭全毀。（圖／翻攝自X）

除了回顧驚險過程，神野梓也藉機提醒所有駕駛人：「高速公路上突然有動物出現時，急煞或急轉真的很危險，不只可能波及後車，也可能像我這樣失控。」她更大力推薦iPhone的「碰撞偵測（Crash Detection）」功能：「這會在感應到強烈衝擊時自動倒數，若無回應就會自動通知119與緊急聯絡人。真的救了我！」

▲神野梓車禍受傷「滿臉血」。（圖／翻攝自X）

貼文同時附上事故現場照，可見車頭全毀、玻璃碎裂，神野梓也公開自己臉部擦傷與滿臉流血的模樣，但隨後補充：「這次的事故我沒有住院，也沒有骨折，目前已回到日常生活，發文不是為了搏關注，而是希望讓更多人知道科技救命的可能：「希望這篇貼文能成為守護某人性命的契機。」