邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」　下秒自打嘴巴全場笑翻

韓籍啦啦隊成員邊荷律來台一年多，平時會透過社群記錄生活的她，今（17）日在Threads分享一段影片，透露自己對韓國粉絲脫口而出中文，結果令在場所有人都笑翻。

影片中可見到，邊荷律親切地用韓文向現場等候的粉絲道別喊著：「等等見！」展現十足的親和力。此時，一名韓國粉絲把握機會，用韓文向她詢問關於接下來的表演動線，問道：「啊對了，表演是看哪一邊？」為此，邊荷律沒有切換回韓語模式，反而是自然地用中文脫口而出：「不知道！」

緊接著，邊荷律意識到自己竟用中文回答韓國粉絲，當場搞笑地舉起手輕拍自己的嘴巴，模樣既懊惱又可愛。隨後她也趕緊切換回母語，用韓文重新回答粉絲一次：「不知道。」這段過程，全被一旁的台灣粉絲目擊，忍不住在現場集體笑翻。事後，邊荷律也在文中針對這起小插曲做出解釋，坦言自己最近比較常講中文，所以才會不小心對韓國粉絲脫口而出中文。

