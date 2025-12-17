李玉璽揭「在公園拍婚紗」原因　宣布婚訊再發聲：被愛包圍的一天

記者王靖淳／綜合報導

藝人李玉璽與許允樂因合作舞台劇《婚內失戀》擦出愛火，日前才低調認愛的兩人，今（17）日驚喜宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，消息曝光後喜獲一票祝福。為此，李玉璽稍早再度透過社群發聲了！

▲李玉璽、許允樂宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

李玉璽在限動中透露，為了迎接今天這個重要時刻，他和許允樂一大早起床梳化，隨即前往戶政事務所辦理手續並拍攝紀念照，希望能跟大家分享這個好消息。值得一提的是，這次曝光的婚紗照中，兩人選擇在戶外取景，沒想到這組隨興的公園照片，意外獲得好評。對此，李玉璽也謙虛地歸功於兩人的默契及創意，「謝謝我們的靈機一動」，才能拍出這組甜蜜合照。

▲李玉璽宣布婚訊後再發聲。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

隨著婚訊曝光，李玉璽收到許多祝福訊息，他在文中幽默地還原當下的真實狀態，表示自己在收穫滿滿祝福後不久，竟然直接昏睡過去。而在短暫休息過後，李玉璽透露，父母對這樁喜事比新人更重視，堅持在登記結婚這天絕不能馬虎，「說登記一定要一起吃個飯呀」，於是長輩們就找他們出來，一家人溫馨地共進晚餐慶祝。最後，李玉璽感性表示：「今天我們是被愛與祝福包圍的一天，謝謝每個你／妳。」