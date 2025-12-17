ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李玉璽認愛不到1年閃婚！轉變關鍵曝
超商連續5天「買1送1」懶人包
2025「10大電影榜單」揭曉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朱孝天 張震嶽 金賽綸 連晨翔 劉品言 邱志宇 舒淇 李安

李玉璽揭「在公園拍婚紗」原因　宣布婚訊再發聲：被愛包圍的一天

記者王靖淳／綜合報導

藝人李玉璽與許允樂因合作舞台劇《婚內失戀》擦出愛火，日前才低調認愛的兩人，今（17）日驚喜宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，消息曝光後喜獲一票祝福。為此，李玉璽稍早再度透過社群發聲了！

▲▼李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

▲李玉璽、許允樂宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

李玉璽在限動中透露，為了迎接今天這個重要時刻，他和許允樂一大早起床梳化，隨即前往戶政事務所辦理手續並拍攝紀念照，希望能跟大家分享這個好消息。值得一提的是，這次曝光的婚紗照中，兩人選擇在戶外取景，沒想到這組隨興的公園照片，意外獲得好評。對此，李玉璽也謙虛地歸功於兩人的默契及創意，「謝謝我們的靈機一動」，才能拍出這組甜蜜合照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

▲李玉璽宣布婚訊後再發聲。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

隨著婚訊曝光，李玉璽收到許多祝福訊息，他在文中幽默地還原當下的真實狀態，表示自己在收穫滿滿祝福後不久，竟然直接昏睡過去。而在短暫休息過後，李玉璽透露，父母對這樁喜事比新人更重視，堅持在登記結婚這天絕不能馬虎，「說登記一定要一起吃個飯呀」，於是長輩們就找他們出來，一家人溫馨地共進晚餐慶祝。最後，李玉璽感性表示：「今天我們是被愛與祝福包圍的一天，謝謝每個你／妳。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李玉璽許允樂

推薦閱讀

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

15小時前

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

9小時前

快訊／SHINee Key認了「涉非法醫療服務」！　宣布全面中斷活動

快訊／SHINee Key認了「涉非法醫療服務」！　宣布全面中斷活動

8小時前

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

10小時前

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

23小時前

葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

14小時前

認愛不到1年閃婚！　「爆許允樂肚皮有喜」李玉璽親揭當爸進度

認愛不到1年閃婚！　「爆許允樂肚皮有喜」李玉璽親揭當爸進度

7小時前

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

9小時前

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

23小時前

47歲楊宗緯爆當爸！混血兒「輪廓激似他」被拍進出社區 0緋聞現況曝

47歲楊宗緯爆當爸！混血兒「輪廓激似他」被拍進出社區 0緋聞現況曝

14小時前

F4變F3？柴智屏怒轟荒謬「不尊重原著」　嘆朱孝天：20年個性沒變

F4變F3？柴智屏怒轟荒謬「不尊重原著」　嘆朱孝天：20年個性沒變

3小時前

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

6小時前

熱門影音

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」
宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

即時新聞

剛剛
剛剛
33分鐘前30

李玉璽揭「在公園拍婚紗」原因　宣布婚訊再發聲：被愛包圍的一天

55分鐘前20

嚴立婷出國回家「收愛女紙條」超感動　下秒笑歪：只好再去訂機票

1小時前0

千億併購踢鐵板！華納兄弟拒派拉蒙收購　認條件不如Netflix方案

1小時前1

唐綺陽喜獲黃金首飾生日禮物！ 直呼「人生重要時刻必擁有」

1小時前51

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面合體2摯友

1小時前0

蟬聯收視冠軍 白冰冰率班底遊苗栗泡湯

2小時前0

《黑白大廚2》正妹廚師「嗷～」畫面萌翻　酒桌料理驚呆白種元

2小時前11

黃沐妍揭曉寶寶性別！　「戳破氣球」燦笑表情全被拍

3小時前1

蔡康永談金鐘合體小S真實心境！　感慨：以為大S會活得比我久

3小時前1420

F4變F3？柴智屏怒轟荒謬「不尊重原著」　嘆朱孝天：20年個性沒變

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝
    15小時前1412
  2. 快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老
    9小時前3225
  3. 快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
    8小時前82
  4. 快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽
    10小時前2212
  5. 朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽
    23小時前1818
  6. 葉全真EMBA同學變戀人
    14小時前149
  7. 認愛不到1年閃婚！　「爆許允樂肚皮有喜」李玉璽親揭當爸進度
    7小時前1815
  8. 離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老
    9小時前1013
  9. 金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！
    23小時前82
  10. 47歲楊宗緯爆當爸！
    14小時前47
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合