唐綺陽喜獲黃金首飾生日禮物！ 直呼「人生重要時刻必擁有」

占星專家唐綺陽近期主持節目與直播工作滿檔，意外收到六位數的生日厚禮，禮物是知名珠寶品牌的項鏈與戒指，象徵祝福也見證人生的重要時刻。唐綺陽又驚又喜戴上後，感動表示：「一直喜歡品牌的款式和設計，能收到這麼合意的驚喜禮物，其中滿滿的心意也讓我幸福指數超標。」

▲唐綺陽錄音時配戴首飾，自信與優雅兼具。（圖／周大福提供）

她認為這份禮物不只具有份量，更陪伴她踏入人生下一階段，也鼓勵每個人，不論生日、升遷或邁向人生里程碑，都值得為自己挑選一件具有象徵性的金飾，「絕對是人生重要時刻必須擁有的理想禮物」。

▲唐綺陽是占星專家。（圖／周大福提供）

近年金飾已成新世代女性的收藏新寵，也常被選作重要時刻的紀念品。其實唐綺陽近期無論錄影或直播，都配戴著「璀璨小方糖項鍊」，百搭設計讓她愛不釋手，也忍不住向造型師們大力推薦。她笑說：「小方糖項鍊真的很百搭，單戴疊戴都好看，我已經習慣它陪著我了，搭任何造型都適合。」也特別喜愛「小方糖」這個名稱，認為像是在提醒忙碌的現代人，生活再苦累，也要記得給自己一點「甜」。

如同星象快速變換，穿搭首飾也會呼應心境而有所不同。唐綺陽認為：「黃金的溫潤光澤不只有美感，更帶來沉穩的安定能量。」她鼓勵大家不妨為自己挑一份禮物，「每個人都值得擁有屬於自己的理想禮物。一件能陪伴許久的金飾，不只是裝飾，更是一種對自己的肯定。」