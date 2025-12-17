嚴立婷出國回家「收愛女紙條」超感動　下秒笑歪：只好再去訂機票

記者王靖淳／綜合報導

女星嚴立婷2010年結婚後，育有一對兒女，最近她在社群發文分享，自己剛結束為期4天的韓國行程回台，才剛踏進家門，就收到了孩子們準備的大驚喜，讓她瞬間融化。

▲嚴立婷。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷Willson&Tina）

嚴立婷透露，自己去韓國4天回來，原以為只是一般的久別重逢，沒想到在看到女兒送的卡片後讓她瞬間覺得很感動。原來，貼心的女兒迫不及待地向媽媽展示自己的學習成果，先是興奮地喊著：「媽咪！我拿到了已學習1萬個英文單字的徽章了」，並在卡片上寫下「好想妳，歡迎回家」等字。

▲嚴立婷出國回家收到女兒卡片。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷Willson&Tina）

除了女兒的優異表現外，兒子也向嚴立婷表示：「媽！跟妳講一件事妳會嚇歪」，這句話瞬間勾起她的好奇心。原來，兒子在學校考試取得高分，數學拿90分，英文拿100分。面對兒女接連報喜，身為母親的嚴立婷當下立刻給孩子們最直接的鼓勵，忍不住大讚：「你們怎麼那麼棒」，並送上一個擁抱，接著更開玩笑表示：「既然這樣的話，我只好.....再去訂機票了。」