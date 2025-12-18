ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王王力宏出道滿30年，日前他與30年前捧紅他的恩師李壽全夫妻，表叔李建復夫妻同桌共聚。當年年僅19歲、還是大學新生的王力宏，推出首張個人專輯《情敵貝多芬》，正式踏入華語樂壇，當年一眼相中他的正是李壽全，王力宏至今仍尊稱他為「李老師」，更表示他就是「第一個老闆」。

▲▼王力宏與李壽全夫妻、李建復夫妻聚餐 。（圖／西東音樂提供）

▲王力宏與李壽全夫妻、李建復夫妻聚餐 。（圖／西東音樂提供）

王力宏形容李壽全是「有教育精神的老闆」，直言李壽全從不把藝人當搖錢樹，甚至在自己逐漸需要更大創作空間時，李壽全對他說：「我絕不會剪斷一隻應該飛翔的鳥的翅膀。」讓他至今仍銘記在心，也影響了他對未來的看法，表示如果有一天自己簽下新人，他也希望遵循同樣的原則，用心指導、毫無保留地分享經驗，最終目標不是掌控，而是讓藝人真正找到自己的道路，自由飛翔。

王力宏也說，自己由衷感謝兩位前輩老師，把他帶進這個行業，開啓了他「最好的30年」。自1995年至今，他已發行20多張專輯，累積超過250首錄音作品，橫跨創作、演唱、製作與演出領域。

李壽全則盛讚，對王力宏一路走來的發展感到驕傲，在當年多數年輕男歌手被包裝成偶像的年代，自己刻意避開idol路線，因為他始終相信，王力宏不是短暫的青春商品，而是真正擁有音樂實力的創作者。

王力宏

