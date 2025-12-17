張捷曝「家人在校被掐脖子」　後續展開他欣慰：把我們教的用出來了

記者蔡宜芳／綜合報導

八點檔男星張捷和女星夏如芝2020年結婚，經常在社群分享家庭日常。他17日透露家人在學校和同學發生肢體衝突、被掐脖子，坦言自己聽了之後「火氣真的整個衝上來」，不過，家人接下來的反應，卻讓他的情緒從緊繃轉為驕傲與欣慰。

▲張捷和夏如芝結婚五年。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷表示，家人在學校上樓梯時，遇到了隔壁班同學，對方不僅出手推人，還掐家人的脖子，「她說：『我就直接打回去，然後去跟老師說。』老師還說：『XXX 你怎麼又打人，不能這樣！』。」張捷聽完忍不住笑了，但他並不是因為鼓勵暴力，而是看到家人真的把平時教導的原則用在現實中，讓他感到安心又感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張捷說，他與老婆從小就灌輸家人三個觀念「不主動打人」、「但別人先動手，你有權利保護自己」，以及「一定要告訴大人」。他特別欣慰家人沒有選擇忍耐或默默承受，而是第一時間反擊保護自己，並主動通報師長。

▲張捷分享家人在學校發生的事。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

談到校園霸凌議題，張捷認為，很多傷害往往都是從一件看起來很小的事開始，像是推一下、說一句不好聽的話，「那不是玩笑，而是在試探你的底線。」他直言，若選擇退讓，界線只會被一次次推開，因此真正該教的不是逞強，而是清楚表達「不可以」。