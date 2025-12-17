韓韶禧首擔綱商業片女主角　遭全鐘瑞爆私下真面目：這點讓我很意外

記者蔡琛儀／台北報導

南韓年度話題犯罪新片《末路雙嬌》昨（16日）於首爾舉行製作發表會，導演李煥率領演員韓韶禧、全鐘瑞、金新綠、鄭英珠、李在均與女團OH MY GIRL成員YooA亮相，雙女主首度正面交鋒韓韶禧、全鐘瑞成為全場焦點，氣場火花備受期待。

▲《末路雙嬌》由韓韶禧、全鐘瑞主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

李煥直言兩人具備鮮明世代象徵性，能承載年輕的不安與衝動。當被問到與同齡的全鐘瑞共同合作時，韓韶禧也分享：「她的角色帶有野性又粗獷的魅力，但鐘瑞本人其實皮膚白皙、身材纖瘦。我在片中幾乎看不到鐘瑞原本的模樣，這讓我覺得很棒，代表她真的大量吸收並消化了角色。」她並表示：「在人性層面上，她也有隨性、不做作的一面，這些地方都跟角色有相似之處，給人很好的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也回憶：「她在演戲時對現場的投入度非常高，我反而從她身上得到很多幫助。」而一旁的全鐘瑞也說：「得知能跟韶禧一起演出，加上我很清楚和同齡演員一起拍攝這類型電影的機會並不多，所以立刻就決定參演。」並大讚對方：「在拍攝現場，只要想到有能作為朋友、同事、也是一起完成相同作品的韶禧在身邊，就已經是很大的安慰與力量。」

▲▼韓韶禧、全鐘瑞片中火花十足。（圖／采昌國際多媒體提供）

全鐘瑞接著說：「因為這是一部充滿動感的電影，在寒冷的天氣下也有許多辛苦場面，需要投注大量能量拍攝，但她總是衝在前面、義無反顧地投入拍攝，這點讓我很意外，也非常佩服她。」同時她更笑說：「韶禧也是一個很有文化氣息的朋友，喜歡畫畫，更送了我幾幅畫。她擁有我所沒有的天賦，是一位非常特別的朋友。」電影預計2026年1月30日上映。