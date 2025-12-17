范姜彥豐秀手臂照「體重胖回69公斤」　8字洩真實近況：踏實

記者王靖淳／綜合報導

男星范姜彥豐今年10月底指控粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰，引發外界討論及關注。為此，范姜彥豐今（17）日難得發文，同時也曬出一系列照片寫下「工作、運動、寫歌，踏實」，分享自己近期的生活。

▲范姜彥豐分享健身照。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

透過范姜彥豐分享的照片可見到，他身穿一件白色無袖背心，大方露出結實的手臂肌肉線條，展現平時鍛鍊的成果。他的頭上戴著黑色耳罩式耳機，左手手腕上纏著護腕，拿著手機對著健身房的鏡子自拍。在其他照片中，范姜彥豐背對鏡頭坐在工作桌前，右手握著一支麥克風，動作看起來像是在試唱或錄製人聲，呼應他在文中提到的「寫歌」行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范姜彥豐發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

此外，范姜彥豐還曬出一張拼貼照，直接呈現他在體態管理上的數據變化。上方的圖片日期顯示為今年10月23日，當時范姜彥豐的身高為186.5公分，體重65.05公斤。至於下方的圖片，則是范姜彥豐雙腳穿著黑襪，踩在電子體重計上的視角，螢幕上顯示的數字為69.55，可看出他在短時間內體重從65.05公斤增加到了69.55公斤，成長了約4.5公斤，這也呼應了他在貼文中提到的「運動」生活，顯示出顯著的增重或增肌成效。

▲范姜彥豐曬出體重照。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）