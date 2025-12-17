沈春華認「走進日本地鐵就到害怕」　脫隊回飯店過程曝光

記者王靖淳／綜合報導

資深主播沈春華近日飛往日本大阪旅遊，昨（16）日她就在社群發文坦言，雖然平時走路體力不是問題，但「只要一走進日本的地鐵站，我就會感到害怕」，並分享自己脫隊回飯店的尷尬過程。

▲沈春華。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

沈春華形容，日本地鐵系統對於外地遊客而言，簡直就是場高難度的生存挑戰，站內四面八方都是指引箭頭，長得一模一樣的樓梯與五花八門的店面不斷出現，讓她看得眼花撩亂。沈春華表示，「你明明知道站名，卻不知道該往哪個方向走」，腳步也忍不住變得遲疑。有次她和友人在結束難波站的行程後，決定脫隊自行搭車回飯店，卻因一時的鬆懈，意外展開一場令她印象深刻的迷航記。

回憶起迷路的過程，沈春華坦承是因為自己心態太過放鬆，一直以為有人會帶路，所以完全沒有事先花腦筋去研究路線。結果當她與友人站在售票機前時立刻卡關，原本憑印象以為要搭JR線到大阪站，卻發現票價怎麼都對不上，經過一番折騰才驚覺完全搞錯方向，原來真正該搭的是大阪地下鐵御堂筋線到梅田站，而非JR大阪站。

▲沈春華害怕走日本地鐵。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

沈春華表示，自己好不容易買對票、搭對車，出站後又面臨找不到出口的窘境。在偌大的車站裡，她腦中只記得「中央北口」四個字是回飯店的方向，最後靈機一動，索性將這四個字寫在牛皮紙袋上，拿去詢問站務人員指路，歷經波折後才終於順利走回飯店，看到飯店大門的那一刻，讓她激動地表示：「可以想像我們有多開心。」

這場大阪迷途，讓沈春華感慨說道：「找對自己的方向，是不能偷懶的」，並表示自己開了三十多年的車，習慣掌握方向盤與路線，充滿自信，但這次卻因過度依賴團友，自己沒有企圖理解地鐵的結構，才會付出代價，「迷途，往往不是因為世界太複雜，而是我們選擇少看一點、多依賴一點。你可以不準備，但那不代表不會付出代價。人生的路線圖，終究要自己看清楚。」