啦啦隊女孩收到「被吃過的食物」！　黃禹菡親曝禮物嚴格新規

記者張筱涵／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊、雲豹飛將桃氣女孩黃禹菡近日透過社群平台發文，公開說明球團將全面加強對粉絲送禮的管理規範，呼籲外界配合，以確保女孩們的安全與身心健康。

▲黃禹菡長相甜美可愛。（圖／翻攝自Instagram／0707yuhan）



黃禹菡指出，近期有隊友收到「已開封、甚至疑似被食用過的食物」，情況令人憂心，因此球團即日起將嚴格執行相關規定。她強調，若粉絲想送禮物或交付物品，請「統一放置在櫃台並貼上便利貼」，或僅能在「女孩身邊有經紀人陪同時」交付，除此之外的時間與場合一律不收，包括上下班途中也不會收取任何禮物。

黃禹菡也特別提到，近期流感疫情嚴峻，為了減少不必要的接觸、避免交叉感染，才會做出相關調整，並向粉絲致謝：「謝謝大家的配合。」

事實上，今年加盟台灣職業排球聯盟桃園雲豹飛將隊啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」的韓籍成員金佳垠，14日在浪 LIVE 直播中分享粉絲贈送的禮物時，意外發現其中竟有已拆封、甚至疑似被食用過的餅乾，當場露出錯愕表情。該畫面曝光後，引來大量網友留言直呼「噁心」、「太丟臉」，也再度引發對粉絲送禮界線與藝人安全的討論。