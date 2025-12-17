快訊／SHINee Key認了「涉非法醫療服務」！　宣布全面中斷活動

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣團體SHINee成員Key近期捲入非法醫療爭議，被指與涉嫌提供非法醫療服務的「打針阿姨」有關。對此，所屬經紀公司SM娛樂於17日首度發表正式聲明，承認Key確實在非醫療機構的自宅內接受過診療，並為了反省將暫停演藝活動，從離開目前出演的綜藝節目。

SM娛樂在聲明中解釋，Key最初是透過熟人介紹，前往李姓相關人士位於首爾江南區的醫院就診，當時便將對方視為醫師，隨後因行程繁忙難以前往醫院，Key便在家中接受了幾次診療。

公司強調，由於Key一直誤以為對方是合格醫師，且對方也未曾否認，因此Key當時並未意識到在家中接受治療會有法律問題，直到近期爆發無照行醫的爭議後，Key才驚覺對方並非醫師，對於自己因無知而引發的風波感到非常混亂，並正在深刻反省。

鑑於事態嚴重，Key決定承擔責任，從目前出演的所有節目中下車，並取消原定的相關行程。在此之前，外界曾要求Key針對與提供朴娜勑非法醫療服務的「打針阿姨」之關係作出解釋，但他始終保持沈默，僅照常完成了3日至15日的個人第四次巡迴演唱會「2025 KEYLAND: UNCANNY VALLEY」。據悉，他近期已缺席了與朴娜勑共同出演的《驚人的星期六》及《我獨自生活》的錄影工作。

Key也親自發文致歉：「對我來說，這些新得知的事實同樣讓我感到混亂與慌張，也因為如此，未能更早整理好自己的立場，並盡快說明接下來的打算，這一點我也深感抱歉。」他對於自己沒能更聰明地檢視身邊狀況，對相信及支持自己的人感到抱歉和羞愧：「我會誠實、盡責地完成我所能做的一切，也會再次給自己一段時間，好好反省並重新審視自己與周遭的一切。再次向大家致上我最真誠的歉意。」

【Key IG全文】

大家好，我是 Key。

最近因為與我相關的各種事情，讓許多人感到擔心與困擾，對此我由衷地向大家道歉。

對我來說，這些新得知的事實同樣讓我感到混亂與慌張，也因為如此，未能更早整理好自己的立場，並盡快說明接下來的打算，這一點我也深感抱歉。

我一直自認能夠與這類事情保持距離，然而正是這樣的想法，讓我沒有更聰明地回頭檢視身邊的狀況。對於相信我、支持我的許多人，我感到無比抱歉，也深感羞愧。

關於這次的事件，我會誠實、盡責地完成我所能做的一切，也會再次給自己一段時間，好好反省並重新審視自己與周遭的一切。

再次向大家致上我最真誠的歉意。