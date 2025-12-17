男團728 SEVENTOEIGHT不閃兵！　宣布入伍「海軍陸戰隊」man爆了

▲ 728 SEVENTOEIGHT於14日在高雄舉辦聖誕粉絲同樂會。（圖／天空娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

728 SEVENTOEIGHT於14日高雄舉辦聖誕粉絲同樂會，特別祭出五大限定驚喜當成「耶誕禮物」寵粉，不僅翻唱應景耶誕歌〈Last Christmas〉當成限定曲目，還首次以小分隊方式分為「哥哥組」、「平均18 歲」兩組表演來分庭抗禮，再加上透過近距離互動遊戲送出親手準備手繪狗狗插畫、限定小卡等多重貼心小禮，可說誠意十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 728 SEVENTOEIGHT寵粉驚喜不斷（圖／天空娛樂提供）



隊長麒文籌備期間因為練習過程中不慎摔倒導致下背肌挫傷，讓原訂於 11/22 舉辦的台中場不得不順延至明年 1/18 舉行，消息曝光後讓不少 EECH 相當心疼，對此麒文也第一時間向粉絲致歉，並透露目前正積極復健中，「真的很抱歉讓大家擔心，也帶來不便，受傷當下其實很不安，因為一開始沒辦法參與團體排練，但團員們給了我很多信心與照顧，讓我感受到滿滿的愛。」學駿更暖心強調「舞台可以等，但成員的健康不能賭」。

同樂會尾聲也無預警拋出震撼級「終極彩蛋」，原來隊長麒文及成員美祥M宣布將於明年上半年要入伍服役，消息一出讓全場驚訝又捨不得，麒文透露當兵一事其實已與公司討論許久，「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程。」他更分享自己抽籤時意外成「神之手」，「我是第三個抽，沒想到竟然抽中『海軍陸戰隊』！」他坦言當下回過神後整個人嚇歪，「後來轉念開始期待，我想應該會成為一段難忘的人生經歷。」

至於抽到陸軍的美祥M則原本就對當兵充滿好奇，儘管將暫別舞台履行兵役讓粉絲不捨，他特別現場安撫歌迷，「我們會照顧好自己，好好沉澱，回來一定帶著全新的面貌再見大家。」提及入伍前的準備，早已密謀要給團員驚喜的隊長麒文偷偷爆料：「我打算讓團員操刀剃光頭，當作幫我送行的禮物！」兩人更一致向粉絲喊話：「不用擔心，我們很快就回來！」

