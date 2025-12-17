魏如萱遭爆「開小帳護愛小21歲嫩男友」　公司揭真相：絕非本人！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱與小21歲男模Ian目前仍穩定交往中，不過當時這起戀情因男方前女友若盈鬧得轟轟烈烈，魏如萱更因此背上「第三者」罪名，讓她飽受不少攻擊與批評。昨《鏡週刊》報導，魏如萱為了止損，將當初和Ian的定情MV鏡頭拉掉重剪，刪除愛情重疊的證據，還指出她開小帳與網友筆戰，對此，魏如萱經紀公司發布聲明否認。

▲▼魏如萱與Ian感情穩定。（圖／翻攝魏如萱、Ian IG）

魏如萱所屬好多音樂表示，魏如萱和Ian在報導指出的〈劣根〉MV拍攝前並不認識，且該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未因進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開；此外關於報導指稱藝人擁有並經營「小帳」一事，「本公司在此鄭重澄清，該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。」

好多音樂也呼籲，對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。

聲明全文：

針對《鏡週刊》近日關於本公司旗下藝人魏如萱之相關報導，內容多有不實，本公司特此聲明澄清如下：

一、報導中所提及之〈劣根〉MV，兩人在拍攝前並不認識，該MV已於今年九月在各大KTV正式上架播映，並未如報導所稱還在進行刪減、修改或重新剪輯之情事而未公開，相關說法與事實不符。

二、關於報導指稱藝人擁有並經營「小帳」一事，本公司在此鄭重澄清，該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實。

本公司對於未經查證之報導內容，已對藝人及團隊造成困擾，深表遺憾，亦懇請各界停止散播不實訊息，以免造成進一步誤解。

特此聲明。

好多音樂