帕拉斯才剛出道就被爆「互惠拍片」搞消失　經紀公司發聲：有白紙黑字

新人樂團帕拉斯 PALLAS出道首支主打歌〈下天堂〉MV，不僅前進耗資數十億、尚在建設中的遊樂渡假村取景，更直接拉到退役的巨無霸客機拍攝，團員們搭乘雲梯登上約五層樓高的機翼完成畫面，氣勢磅礡。不過這支MV竟被爆料，原本還有另外一個版本，且當初團員以互惠價格拍攝，最後卻沒被採用，讓爆料者直言是「另一種凹人」，而帕拉斯經紀公司也回應了。

▲帕拉斯剛出道就備受關注。（圖／迷音樂提供）

有影像工作者在Threads表示，曾以低於行情的「互惠價格」為帕拉斯拍攝MV，並投入大量心力，當初雙方談好互惠的條件，最終MV卻沒有上架，「那我們為什麼要承擔互惠的價格？」更稱這一年來，帕拉斯對於MV何時上線，總是模糊不清的交代，且導演稱樂團團長其實是她的大學同學，指控帕拉斯已經不是首次這樣處理影像合作關係。

帕拉斯經紀公司迷音樂表示：「雙方的合作協議白紙黑字會釐清事實，懇請大家切勿以訛傳訛。」有業界人士透露，帕拉斯當初自掏腰包25萬元拍MV，導演卻主張MV版權歸導演所有，甚至在未經團員同意下擅自招商、多次補拍並加價，導致成品無法按時交付，也延誤專輯發行計畫，直到「迷音樂」介入後才化解。