國手尪「廁所亂搞好友妻」！她還囂張傳情趣內衣照 安歆澐怒揭小三真面目

記者潘慧中／綜合報導

安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，2019年與小16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚，未料她日前坦言遭到家暴，並指控男方偷吃人妻朋友，讓她心碎到只好打離婚官司。面對婚變，她最近鼓起勇氣上節目還原抓包另一半外遇的始末。

▲安歆澐被老公騙了半年。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



安歆澐透露，事件一開始源自幾個家庭的頻繁往來，「一起出去camping，很熱絡之後，還會一起hang out，甚至都來我家吃飯。」因為大家都有孩子，她當時毫無戒心，直到半年後才知道，真正的越界早在露營當晚就發生，「第一天晚上就出事了！」

▲安歆澐透露第一天露營時，老公就和好友的老婆出軌了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



老公事後全盤托出，他告訴安歆澐是那位人妻先開撩、告白「我喜歡你很久」。老公第一時間有表明雙方都有家庭，試圖踩煞車，結果那位人妻大膽地說「就算有家庭、有小孩，也不是不能怎樣」最終防線被擊潰，「他們兩個就去廁所亂搞」，安歆澐無奈地說。

▲▼老公事後有和安歆澐老實還原始末。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



真正起疑的時間點是在半年後，安歆澐有次去探班老公，開車一起去買飲料途中，丈夫突然精準指出那位人妻的車在附近，「那一定是預先知道，才會注意到這種事。」更誇張的是，老公竟要求她停車，自己想下車打招呼，讓她內心瞬間警鈴大響！

▲安歆澐分享起疑的時間點。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



壓垮安歆澐的最後一根稻草，是老公的手機凌晨兩點跳出的訊息，那位人妻問：「你在幹嘛？」她不知如何形容當下撕心裂肺的感覺，更不用說她往上滑看到更多女方傳的情趣內衣照，這才驚覺自己長期被欺騙。

▲▼安歆澐發現該人妻還有傳情趣內衣照給老公。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



安歆澐在錄影現場公開了小三的照片，但只有來賓們看到。而她之所以決定公開婚變始末，是因為這段關係不只涉及外遇，更演變成肢體傷害，「這兩年我已經忍受了太多荒唐，我給過他們太多次機會，可是到現在我就會覺得，我有給過自己一次機會嗎？」