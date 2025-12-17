壞特宣布新身份！　開唱倒數洩「重磅驚喜彩蛋」

▲壞特28日將舉辦專場開唱。（圖／遠雄創藝提供）



記者翁子涵／台北報導

壞特將於12月28日登 Zepp New Taipei，舉辦專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」，她預告將以不同形式呈現舞台，並組女子樂團首度亮相，壞特分享：「這幾年接觸滿多身心靈，所以會加入唱誦的成份，專注於平靜頻率的編曲，也會有多一點點搖滾風味，再來是大家熟悉的 Chill Hop、Neo Soul。」希望讓演出成為一個能夠安心聆聽、慢慢沉澱的空間。

演唱會也將邀請合作過的音樂製作人與欣賞的樂手一同登台，壞特透露：「嘉賓會有三到四個。」更預告將組建「女子樂團」登場，想讓大家看見舞台上有更多女性樂手的可能。她希望帶著最好的狀態站上舞台，讓來到現場的人能夠獲得平靜的能量。

她坦言自己常在看完表演後感到耗能，因此也不斷思考，如何讓演出不建立在緊繃之上：「我希望能做出一個，從我心裡面唱出來、真誠表達、能夠傳遞能量的演出，前提是我不能太累、太耗能，這也是我一直在練習的事。」

壞特回顧從醫學院學生轉身成為金曲新人、正式踏入音樂產業的歷程，一路走來，壞特始終不願只扮演「站在台上唱歌的人」。她親自參與企劃方向、跨海合作溝通、創作討論與整體統籌，逐步摸索自己的工作節奏與原則。今年的她不僅有了新身份，當起自己的經紀人、親自洽談各項工作，也擔任金音創作獎評審，在不同位置中不斷練習清楚表達自己的想法。

