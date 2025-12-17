詹惟中新加坡直播吸金百萬！現場突被警察帶走　背後原因曝光

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（18日）晚9點播出「別裝了！你們不是真麻吉“好友公審大會”撕開友誼的假面」，藝人詹惟中很感激小鐘救他一命：「我跟他登玉山時，滑下來差點摔死，他拉我一把，最後一段路還背我到終點，我欠他一個情。」





▲詹惟中、小鐘愛恨恨糾葛不斷。（圖／ 中天電視提供）



小鐘還在他事業低潮時伸出援手：「他帶我去新加坡，那邊的人喜歡算命，我直播9場，起跳就賺了1百萬，整年度看了幾百戶的風水。」但詹惟中也因為不熟悉當地法規，在直播時出了狀況：「小鐘說到商場直播要熱鬧，我就在那邊又叫又跳，結果警察把我抓走，說我破壞社會公共秩序。」在場來賓好奇小鐘是否有替他解圍？小鐘笑回：「就留我一個人在那邊直播，但大家好喜歡看他被抓走，被抓走的那刻，直播間人數有1萬多人。」



小鐘則抱怨和詹惟中約好一起去看演唱會，沒想到一開場他卻突然失聯：「我跟他還有潘若迪一起去看羅主任（羅志祥）的演唱會，去不到5分鐘，老師就說想上廁所，結果開場了都還沒回來，我很擔心，因為他曾經在家裡上廁所昏厥，我就很緊張的瘋狂打電話、還去每個廁所找，我為了找他，演唱會前40分鐘都沒看到。」

▲羅志祥聽傻眼。（圖／ 中天電視提供）

直到演唱會結束後，小鐘才連繫上詹惟中：「他電話終於通了，我問他是在醫院嗎？結果他說『我在打麻將』！」此話一出，主持人羅志祥氣到不行，詹惟中這才解釋：「當時潘若迪女兒沒位置，我想說把位置讓給她。」



