快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

▲李玉璽宣布和大6歲的許允樂結婚。（圖／翻攝自李玉璽臉書）

記者翁子涵／台北報導

38歲女星許允樂在2023年底與「愛情專家」張兆志離婚，6年婚姻劃下句點，今年初證實與小她6歲的歌手李玉璽交往，消息一出讓粉絲又驚又喜，也不時甜蜜放閃，2人因合作舞台劇《婚內失戀》擦出火花，感情逐漸升溫，稍早李玉璽更在臉書宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，瞬間湧入大批粉絲與好友獻上祝福。

▲李玉璽和大6歲的許允樂今年初才認愛。（圖／翻攝自李玉璽臉書）



李玉璽開心在社群曬出婚紗照，並寫道自己不擅長儀式感這些重要的事情，但許允樂並沒有要他學會，只是把生活變得「小到剛好只有我們聽得到。」對於生活中的小細節，她沒有要求，而是牽著他的手、陪他一起面對，讓世界慢下來、兩人共同前行，李玉璽感性表示：「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起。她是許允樂。今天我們結婚了。會的，我們會一起變老。」文中滿溢幸福。

32歲的李玉璽過去受訪時，坦言自己對戀情一向低調，近年心境轉變，也更願意自在分享生活，他坦言隨著身邊朋友陸續成家，自己也更了解想要的狀態，「變得更誠實地生活、分享生活，以前會覺得藝人就應該多講工作。」談及許允樂，李玉璽臉上更是藏不住幸福，形容對方非常善良，兩人價值觀相當契合，「她很知道自己想要什麼，也非常勇敢。我常常瞻前顧後，但在我低潮時，她一直鼓勵我。」

而32歲女星許允樂2023年底和「愛情專家」張兆志結束6年婚姻，2人因對生子這件事沒有共識，許允樂想要小孩，張兆志卻無此規劃，因而無法再繼續走下去，如今終於迎來「對的人」，粉絲都替她開心不已。